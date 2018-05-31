Новости экономики за 31.05.2018

Новости Беларуси. Цены на топливо в Беларуси будут расти пропорционально стоимости нефти и в зависимости от темпов инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня на рынках баррель продается почти за 80 долларов, еще в марте эта сумма составляла 65 долларов. При таком росте цены на бензин в стране сейчас значительно отстают от стоимости сырья.

31 мая в Минске белорусские специалисты обсуждали вопросы единого рынка нефти и нефтепродуктов с российскими коллегами.