Новости экономики за 31.05.2018

Новости Беларуси. Цены на топливо в Беларуси будут расти пропорционально стоимости нефти и в зависимости от темпов инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Цены на топливо в Беларуси будут расти пропорционально стоимости нефти и в зависимости от темпов инфляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня на рынках баррель продается почти за 80 долларов, еще в марте эта сумма составляла 65 долларов. При таком росте цены на бензин в стране сейчас значительно отстают от стоимости сырья.
31 мая в Минске белорусские специалисты обсуждали вопросы единого рынка нефти и нефтепродуктов с российскими коллегами.
Анатолий Голомолзин, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России:
Сейчас речь идет о том, что биржевая торговля и другие индикаторы должны быть открытыми, прозрачными и потребители, и бизнес должны понимать, каким образом цены формируются, как меняются, как управлять рисками. Для этих целей должны использовать современные инструменты: хеджирование рисков, торговля производными инструментами на бирже.
ЛЮБЛЮ АРБУЗ В КОНЦЕ МАЯ
Несмотря на то, что сезон арбузов начнётся только в конце июля, на рынках и трассах уже можно найти полосатые ягоды. Пока по 5 рублей за килограмм. В Азербайджане, Грузии и Узбекистане сейчас развито тепличное хозяйство: они снимают 4 урожая арбузов в год. Кроме того, крупный поставщик арбузов – Иран. Специалисты отмечают сокращение спроса на плоды из Бразилии, связанное с ростом поставок из таких стран, как Гондурас, Гватемала, Коста-Рика и Панама. Все эти страны выращивают продукцию для экспортных рынков.