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Новости экономики за 01.06.2018

01 июня 2018 16:30
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Новости Беларуси. За счет чего идет восстановление банковских активов, куда перечислят весь объем экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, почему бочковой квас уходит в прошлое и где пройдет первый в стране фестиваль кваса?  Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

БАНКИ УВЕЛИЧИЛИ ПРИБЫЛЬ

Белорусские банки за 4 месяца с начала 2017 года увеличили чистую прибыль на 15 % до 277 миллиардов рублей. Восстановление активов происходит за счет роста кредитования в национальной валюте на фоне сокращения валютного кредитного портфеля банков.

Новости экономики за 01.06.2018-1

С конца мая коммерческие банки могут обменивать проблемные долги по кредитам на акции предприятий, а также продавать их с дисконтом. 

ДЕКРЕТ О ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТЕРОВ

Декрет о поддержке экспортеров могут принять уже в этом полугодии. Сейчас документ находится в стадии окончательного согласования. Принципиальное решение есть, уточняются технические детали. 

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В документе будут прописаны меры по компенсации из бюджета затрат на сертификацию продукции, а также на участие в отраслевых выставках. Затраты на получение некоторых сертификатов достигают 50 тысяч евро – не для каждого предприятия это возможно.

Бочковой квас уходит в прошлое: продажи за 3 года сократились в 3 раза

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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