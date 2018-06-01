Новости экономики за 01.06.2018
Новости Беларуси. За счет чего идет восстановление банковских активов, куда перечислят весь объем экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, почему бочковой квас уходит в прошлое и где пройдет первый в стране фестиваль кваса? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
БАНКИ УВЕЛИЧИЛИ ПРИБЫЛЬ
Белорусские банки за 4 месяца с начала 2017 года увеличили чистую прибыль на 15 % до 277 миллиардов рублей. Восстановление активов происходит за счет роста кредитования в национальной валюте на фоне сокращения валютного кредитного портфеля банков.
С конца мая коммерческие банки могут обменивать проблемные долги по кредитам на акции предприятий, а также продавать их с дисконтом.
ДЕКРЕТ О ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТЕРОВ
Декрет о поддержке экспортеров могут принять уже в этом полугодии. Сейчас документ находится в стадии окончательного согласования. Принципиальное решение есть, уточняются технические детали.
В документе будут прописаны меры по компенсации из бюджета затрат на сертификацию продукции, а также на участие в отраслевых выставках. Затраты на получение некоторых сертификатов достигают 50 тысяч евро – не для каждого предприятия это возможно.
Бочковой квас уходит в прошлое: продажи за 3 года сократились в 3 раза