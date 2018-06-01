Новости экономики за 01.06.2018

Новости Беларуси. За счет чего идет восстановление банковских активов, куда перечислят весь объем экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, почему бочковой квас уходит в прошлое и где пройдет первый в стране фестиваль кваса? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

БАНКИ УВЕЛИЧИЛИ ПРИБЫЛЬ

Белорусские банки за 4 месяца с начала 2017 года увеличили чистую прибыль на 15 % до 277 миллиардов рублей. Восстановление активов происходит за счет роста кредитования в национальной валюте на фоне сокращения валютного кредитного портфеля банков.