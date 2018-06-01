В Беларуси появятся два совместных фармзавода: Михаил Мясникович встретился с послом Индии

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на участие Индии в производстве сложных удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 1 июня заявил председатель Совета Республики. Михаил Мясникович провел встречу с послом этого государства в нашей стране. Беларусь лидирует по поставкам калийных удобрений на индийский рынок. Однако это сотрудничество может быть углублено.

Перспективы есть и в образовательной сфере. В частности, в Индии планируется наладить подготовку высококвалифицированных кадров по белорусским методикам.