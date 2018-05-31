Прямой эфир

Внешний госдолг Беларуси уменьшился почти на 2%

31 мая 2018 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Внешний госдолг Беларуси с начала 2018 года уменьшился почти на 2%, до 16 миллиардов 420 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погашение за 3 месяца сложилось в сумме почти 1,2 миллиарда.

Министерство финансов анонсировало, что как минимум до 2020 года сохранится бюджетное правило, которое предусматривает направление на погашение госдолга всех пошлин, поступающих от экспорта нефтепродуктов. Высокие цены на нефть позволят Беларуси улучшить структуру обслуживания госдолга и направить больше средств на его погашение в 2018 году.

Больше новостей экономики за 31 мая здесь

# Экономика # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 31.05.2018
31 мая 2018 16:47

Новости экономики за 31.05.2018

«Белнефтехим»: механизм изменения цен на топливо будет известен в ближайшее время
31 мая 2018 11:56

«Белнефтехим»: механизм изменения цен на топливо будет известен в ближайшее время

Бизнесмены Беларуси и Словакии в Гродно договорились расширять сотрудничество в сфере машиностроения и сельского хозяйства
31 мая 2018 11:39

Бизнесмены Беларуси и Словакии в Гродно договорились расширять сотрудничество в сфере машиностроения и сельского хозяйства