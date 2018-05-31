Внешний госдолг Беларуси уменьшился почти на 2%

Новости Беларуси. Внешний госдолг Беларуси с начала 2018 года уменьшился почти на 2%, до 16 миллиардов 420 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погашение за 3 месяца сложилось в сумме почти 1,2 миллиарда.

Министерство финансов анонсировало, что как минимум до 2020 года сохранится бюджетное правило, которое предусматривает направление на погашение госдолга всех пошлин, поступающих от экспорта нефтепродуктов. Высокие цены на нефть позволят Беларуси улучшить структуру обслуживания госдолга и направить больше средств на его погашение в 2018 году.