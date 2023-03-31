Беларусь планирует локализовать производство авиационной техники

Новости Беларуси. Президент вновь напомнил свое утверждение, что санкции – это время возможностей, особенно для Беларуси, которая может найти новые рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем более нам есть что предложить.

Очень важная тема перехода от импортозамещения к импортонезависимости. Надо не копировать, а создавать свое, новое. И здесь наука в помощь бизнесу. Там, где нужна точная копия деталей и узлов, которые перестали поставляться из-за санкций, надо быстро и точно повторить. А есть задачи стратегические, на перспективу. И здесь надо ковать железо, пока горячо в буквальном смысле. В Беларуси два крупнейших авиазавода, где идет работа по локализации производства авиационной техники. Наша страна уже производит почти полтысячи деталей для российских самолетов.

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