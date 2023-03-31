Лукашенко о парке высоких технологий: нужно жестко шевельнуть

ПВТ нужно жестко шевельнуть, он должен функционировать более эффективно, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта во время Послания белорусскому народу и парламенту.

Слишком зациклились на санкциях, видите ли, тяжело, сказал глава государства. По словам Президента, нужен такой товар, который будет пользоваться спросом на зарубежных рынках. Необходимо серьезно вкладываться в производства. Президент поставил задачу в 2023 году перевернуть инвестиционную тенденцию последних лет.