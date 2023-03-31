Прямой эфир

Лукашенко о парке высоких технологий: нужно жестко шевельнуть

31 марта 2023 09:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ПВТ нужно жестко шевельнуть, он должен функционировать более эффективно, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта во время Послания белорусскому народу и парламенту.

Слишком зациклились на санкциях, видите ли, тяжело, сказал глава государства. По словам Президента, нужен такой товар, который будет пользоваться спросом на зарубежных рынках. Необходимо серьезно вкладываться в производства. Президент поставил задачу в 2023 году перевернуть инвестиционную тенденцию последних лет.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
Российский инвестор строит завод по выпуску ветпрепаратов в «Великом камне»
30 марта 2023 19:54

Российский инвестор строит завод по выпуску ветпрепаратов в «Великом камне»

Беспошлинный ввоз товаров в Беларусь на 1 тысячу евро продлён
30 марта 2023 16:25

Беспошлинный ввоз товаров в Беларусь на 1 тысячу евро продлён

Белорусско-российское производство нетканых материалов запустят в Курске
30 марта 2023 16:19

Белорусско-российское производство нетканых материалов запустят в Курске