Новости экономики за 31.03.2023

Традиционно в Послании немало внимания уделяется экономике. И те оценки, задачи, приоритеты, которые отмечаются в обращении Президента, трансформируются в конкретные решения. Главный посыл: чтобы простой человек не ощутил на себе негативных последствий внешнего давления. Это важнейшая задача, которая поставлена главой государства перед правительством.
Экономические акценты расставила Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЖИРОВКИ БЕЛОРУСОВ НЕ БУДУТ ТЯЖЕЛЕТЬ
Беларусь планирует локализовать производство авиационной техники.
Жировки белорусов не будут тяжелеть. Новые тарифы на жилищно-коммунальные платежи при условии нормативного потребления услуг в течение 2023 года увеличатся в пределах 5 долларов в эквиваленте. Населению страны по-прежнему будет оказываться государственная поддержка путем предоставления безналичных жилищных субсидий, если сумма коммунальных платежей превышает 20 % их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15 % в сельской местности.
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