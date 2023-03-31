Новости экономики за 31.03.2023

Традиционно в Послании немало внимания уделяется экономике. И те оценки, задачи, приоритеты, которые отмечаются в обращении Президента, трансформируются в конкретные решения. Главный посыл: чтобы простой человек не ощутил на себе негативных последствий внешнего давления. Это важнейшая задача, которая поставлена главой государства перед правительством.

Беларусь планирует локализовать производство авиационной техники.

Жировки белорусов не будут тяжелеть. Новые тарифы на жилищно-коммунальные платежи при условии нормативного потребления услуг в течение 2023 года увеличатся в пределах 5 долларов в эквиваленте. Населению страны по-прежнему будет оказываться государственная поддержка путем предоставления безналичных жилищных субсидий, если сумма коммунальных платежей превышает 20 % их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15 % в сельской местности.

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