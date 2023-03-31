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Новости экономики за 31.03.2023

31 марта 2023 17:00
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Традиционно в Послании немало внимания уделяется экономике. И те оценки, задачи, приоритеты, которые отмечаются в обращении Президента, трансформируются в конкретные решения. Главный посыл: чтобы простой человек не ощутил на себе негативных последствий внешнего давления. Это важнейшая задача, которая поставлена главой государства перед правительством.

Экономические акценты расставила Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЖИРОВКИ БЕЛОРУСОВ НЕ БУДУТ ТЯЖЕЛЕТЬ

Новости экономики за 31.03.2023-1

Беларусь планирует локализовать производство авиационной техники.

Жировки белорусов не будут тяжелеть. Новые тарифы на жилищно-коммунальные платежи при условии нормативного потребления услуг в течение 2023 года увеличатся в пределах 5 долларов в эквиваленте. Населению страны по-прежнему будет оказываться государственная поддержка путем предоставления безналичных жилищных субсидий, если сумма коммунальных платежей превышает 20 % их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15 % в сельской местности.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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