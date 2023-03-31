Ирина Новикова: предпринимаются все виды санкций, чтобы продолжались расчёты в долларах

Новости Беларуси. Много было сказано в зале Дворца Республики и о финансовой стабильности. Одно из прозвучавших от главы государства заявлений, которое наверняка не понравится Западу: от доллара нужно отказываться, ведь момент, когда он перестанет быть мировой валютой, не за горами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовое использование американской валюты уже идет на спад, отметил Александр Лукашенко. В мире появляются новые валютные союзы и потребность в долларах отпадает. Причем причина в первую очередь в агрессивной политике, которую ведут США.