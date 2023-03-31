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Ирина Новикова: предпринимаются все виды санкций, чтобы продолжались расчёты в долларах

31 марта 2023 16:45
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Новости Беларуси. Много было сказано в зале Дворца Республики и о финансовой стабильности. Одно из прозвучавших от главы государства заявлений, которое наверняка не понравится Западу: от доллара нужно отказываться, ведь момент, когда он перестанет быть мировой валютой, не за горами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовое использование американской валюты уже идет на спад, отметил Александр Лукашенко. В мире появляются новые валютные союзы и потребность в долларах отпадает. Причем причина в первую очередь в агрессивной политике, которую ведут США.

Ирина Новикова: предпринимаются все виды санкций, чтобы продолжались расчёты в долларах -1

Наша страна уже отказалась от ряда торговых операций в этой денежной единице. Такую тенденцию накануне поддержал и Китай, который закрыл первую сделку по природному газу в юанях. Хотя доллар – основная валюта при расчете за топливно-энергетические ресурсы, как отмечают эксперты, замену ему найти можно, а сейчас особенно необходимо.

Ирина Новикова: предпринимаются все виды санкций, чтобы продолжались расчёты в долларах -4

Ирина Новикова, заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ, доктор экономических наук:
Идет экономическая война. И предпринимаются все виды нажима, санкций для того, чтобы продолжались расчеты в долларах, чтобы их покупали и чтобы Соединенные Штаты и дальше продолжали богатеть. Пока сыпется потихонечку, незначительно снижаются рейтинги компаний Соединенных Штатов. Тем не менее это начало.

Ирина Новикова: предпринимаются все виды санкций, чтобы продолжались расчёты в долларах -7

Белорусская экономика готова к отказу от доллара. Замену валюте уже ищут, более того, некоторые торговые операции уже совершаются в российских рублях. Ну а в самих Штатах отказ от доллара считают нарушением прав американских граждан. В Белом доме пригрозили санкциями странам, которые уходят от этой валюты при проведении взаиморасчетов.

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# Валюта # Экономика # Ирина Новикова # Фотофакт

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