Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси заявил о возможном создании новых совместных предприятий

Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан в ближайшие годы планируют удвоить взаимный товарооборот и довести его объем до двух миллиардов долларов. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ергали Булегенов.

В настоящее время на территории Казахстана работают 13 совместных сборочных предприятий по производству белорусской техники различного назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны также планируют создать индустриально-технологический парк сельхоз- и коммунальной техники в городе Кокшетау. Значительный интерес у Казахстана есть к белорусским наработкам в АПК, промышленности, здравоохранении, науке и других сферах.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Интересы с обоих сторон - и с казахстанской, и с белорусской. Сейчас очень много взаимных визитов и на высшем уровне, и на высоком, и на уровне регионов. Я думаю, предприятия мясомолочной промышленности будут реализованы в Казахстане. Мы первое место занимаем по муке. В этом направлении могут появиться какие-то совместные предприятия.