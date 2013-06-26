В Брестской области из-за сильных ливней подтопленными оказались тысячи гектаров полей

Новости Беларуси. В Брестской области проливные дожди, шквалистый ветер и град повредили свыше 22 тысяч гектаров посевов. Только в Брестском районе подтопленной оказалась почти тысяча гектаров земли. А некоторые сельхозугодья до сих пор не удается даже засеять.

Сегодня некоторые поля в Брестском регионе скорее напоминают зоны отдыха. Прямо на полях образовались вот такие внушительные водоемы, вокруг тишина и спокойствие: вести сельскохозяйственные работы при таких подтопления просто невозможно.

Подобные пейзажи на угодьях хозяйства «Комаровка» - сегодня дело привычное. Специалисты предприятия уверяют: такого сложного года здесь не помнят более 30 лет. Весной сильно разлился Буг, не успела река войти в русло, как начались проливные дожди.

Сергей Черепко, заместитель директора по растениеводству ОАО «Комаровка»:

Подтоплено кукурузы больше двухсот гектаров. 109 га пришлось списать, 40 га смогли пересеять, остальные площади до сих пор стоят подтопленные.

Жители окрестных деревень на свои огороды войти смогли, но только результата от вложенных в обработку земли сил и средств пока не видят. При таких затратах, сетуют они, лучше бы вообще на поле не выходили.

Сергей Чередниченко:

Заплатили за посадку, семена свои. А если еще заплатить налог за землю, то проще перепахать ее. Так, около дома есть огород — на семена на следующий год хватит. Картошка золотая получится.

Сергей Шемрук, главный специалист по кормопроизводству управления сельского хозяйства Брестского райсполкома:

Данное поле уже больше месяца из-за проливных дождей стоит в воде. Мы видим, что даже те кусочки, которые мы могли бы закультивировать, на сегодняшний день не можем их засеять. Вот только тот кусочек, а тут неизвестно сколько будет стоять вода. Практически урожая тут мы не получим в этом году.

Тревога местных жителей и агрономов вполне объяснима. Уже сегодня понятно: капризы природы и потеря посевных площадей повлияют на валовые показатели при уборке урожая. Погодные условия могут сказаться и на заготовке кормов: сенокосы и пастбища все еще подтоплены водой.

Сергей Шемрук:

По нашим данным, подтоплено более 900 га посевных площадей. Это не считая многолетних трав, сенокосов и пастбищ. Есть такие площади, которые мы даже не можем скосить, чтобы заготовить корма. Плюс к этому мы пересеяли где-то 540 га зерновых, которые попали под засуху, а потом под проливные дожди. Поэтому ситуация сложная на сегодняшний день и неизвестно, когда мы сможем пересеять эти площади.

Проблемы брестского района сегодня знакомы всей области. Всего в Брестском регионе погодными факторами повреждено свыше 22 тысяч гектаров посевных площадей. При всей сложности ситуации, аграрии уверены: если погода не преподнесет новых сюрпризов, критической ситуации с урожаем удастся избежать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.