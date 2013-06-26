Есть ли выгода строить объекты «хозяйственным» способом?

Новости Беларуси. Удешевление строительства как минимум вдвое. В Гродненской области активно внедряется метод возведения и ремонта объектов так называемым хозяйственным способом. Это когда договор на работы заключается не с юрлицом, а напрямую с конкретным мастером. А в организациях, где в штате - квалифицированные рабочие, и вовсе возводят и ремонтируют своими силами. Это один из вариантов, как можно разумно удешевить строительство, о чем, к слову, неоднократно говорил Президент.

В здании Гродненского колледжа искусств, возведённого ещё в начале 70-х, до недавнего времени не было ни одного серьёзного ремонта. После выделения бюджетных средств перед руководством стала, казалось бы, не разрешимая задача. Как отремонтировать быстро, качественно, а главное экономно.

Остановились на так называемом хозяйственном способе, когда к работам привлекаются не организации, а отдельные мастера. С каждым из них был заключён договор подряда, для каждого определён объём работ, после выполнения которых, проводился расчёт. Результат не заставил себя ждать - уже завершается благоустройство территории.

Вадим Буткевич, директор «Гродненского государственного колледжа искусств»:

Мы платим только зарплаты и социальные выплаты. А юридическое лицо брало бы все накладные расходы, 100% брало бы все общехозяйственные расходы. То есть минимум 40% - это экономия.

От такой кооперации выигрывают все. Колледж экономит бюджетные деньги, а мастера получают достойное вознаграждение за свой труд. Профессиональный плиточник Михаил Шпорко на договор подряда согласился сразу. Говорит есть чётко определённые объёмы работ за выполнение которых платят хорошие деньги.

Михаил Шпорко, плиточник:

Мы работаем по договору подряда. Получаем определённую работу, объёмы, выполняем их. Нам начисляют зарплату. И так же продолжаем на следующий месяц. Меня это устраивает вполне.

В областной больнице подобный способ строительства применяют уже несколько лет. Правда, здесь схема расчётов намного проще. В штате медучреждения есть квалифицированные рабочие самых разных специальностей, по этому заключать договоры подряда нет необходимости.

Для Гродненской областной клинической больницы ремонт хозспособом позволяет сэкономить немалые бюджетные средства. Ежегодно здесь модернизируются лечебные корпуса на миллиарды рублей. И если установкой современного оборудования занимаются исключительно профессионалы, то ремонт и подготовка помещений осуществляется своими силами.

Святослав Савицкий, главный врач УЗ «Гродненская областная клиническая больница»:

У нас свои работники и те работы, которые мы не в состоянии сами сделать, мы приглашаем организации. Но в целом за счёт того, что выполняются работы своими силами мы экономим почти 50% бюджетных средств, по сравнению если бы эти работы выполняли подрядными организациями.

Хозяйственный способ строительства особенно актуален для социальных объектов, где не всегда есть большие финансовые возможности. Да и полностью закрыть учреждение на ремонт практически невозможно.

Ирина Архипова, Первый заместитель Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Я считаю, что это очень нормальный способ и выбор правильный. Потому что объём средств соответствовал тому, что можно сделать. Это касается помещений, которые более остро требовали ремонта в данный момент. Ведь всё здание для капремонта ещё не годилось и могло функционировать нормально. Поэтому в данном случае хозспособ как раз подошёл.

В Гродненской области строительство своими силами активно применяется в самых разных сферах, от социальной и промышленной, до сельского хозяйства.

Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Гродненской области:

Хозспособ - это прямой способ удешевления в строительстве. Не даром в нашей области уделяется этому огромное внимание. От всего количества объектов, которые сейчас строятся, примерно 19% строятся с привлечением хозспособа.

Быстрота и низкая стоимость при строительстве имеют большое значение, но не должно страдать и качество. При хозспособе за соблюдение всех технологических процессов следят государственные надзорные органы, которые выдают разрешение на эксплуатацию объекта, только после тщательной проверки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.