Пилотный проект. По дорогам Казани поедут белорусские метробусы

Новости Беларуси. Попытки Запада сдержать активность Беларуси на внешних рынках бесперспективны. Об этом на неделе заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси. Мы поставляем продукцию в 161 страну и, судя по всему, не намерены останавливаться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но приоритетным и самым надежным рынком остается Россия. Минск и Москва сейчас активно разрабатывают импортозамещающие проекты. Машино- и станкостроение, робототехника, микроэлектроника – стратегические направления для работы. Пример такой промышленной кооперации мы нашли в российском Поволжье. С этим регионом у Беларуси товарооборот растет не то что с каждым годом, а чуть ли не с каждым месяцем.

Беларусь и Россия объединяют усилия и подставляют друг другу плечо. Пока Запад пытается выбить фундамент из-под наших ног, мы укрепляем дружбу и промышленную мощь. В Чувашии на производстве используют целую линейку белорусских двигателей. На Чебоксарском заводе силовых агрегатов уже на протяжении полутора лет весь парк погрузчиков и тракторов выпускают на установках Минского моторного завода.





Оксана Семашко, корреспондент:

Как вам белорусские моторчики? Алексей Кузнецов, слесарь механосборочных работ Чебоксарского завода силовых агрегатов (Россия):

Отлично, без нареканий.

– А вообще как работает? Мощное оборудование это, комплектующее?

– Да, вполне. За два года, что здесь работаю, ни одного гарантийного случая не припомню, не было.

У Минского автозавода чуваши покупают трансмиссии на вездеходы. С введением санкций здесь всего за месяц переориентировались с импортного на союзное. Теперь вместо привозных свои погрузчики. И ниши, оставленные Кореей, Японией и Болгарией, заняла Беларусь. А далекие перспективы светят партнерам еще большей выгодой.

Максим Штоколов, заместитель генерального директора Чебоксарского завода силовых агрегатов (Россия):

Также по электронике мы уже завязались с компанией «ВитТочприбор». Нам поставляет панели приборов ваша компания белорусская. В принципе, есть очень много точек соприкосновения, по которым мы будем работать в дальнейшем. Думаю, наше сотрудничество будет плодотворное и долгосрочное.

Пример промышленной кооперации – бульдозер чебоксарской сборки. Управляющие элементы к нему белорусские. Наши джойстики, признаются здесь, значительно упрощают все манипуляции со сложной машиной. Это делает ее незаменимым попутчиком для специалистов различных сфер. Техника работает на БелЖД, стройплощадках, месторождении калия и гранита. На джойстиках здесь останавливаться не планируют. Белорусы на индустриальном поле зарекомендовали себя надежными партнерами. Поэтому сейчас наши двигателестроители предлагают делать агрегаты под конкретную модель. «Появились новые наработки». Дмитрий Крутой рассказал о совместных проектах Беларуси и России.

Оксана Семашко:

Наши белорусские производства помогают создавать в России вот такие автогиганты. На чебоксарский тракторный мы поставляем карданный вал.

Минские троллейбусы с мягкими сиденьями и USB-розетками для гаджетов в Татарстане обогнали менее функциональные ЗиУ. Вскоре нашу пассажирскую технику сможет оценить «большая пятерка». В следующем году в Казани на саммите БРИКС троллейбусы будут развозить гостей и участников форума.

Наталия Сазонова, водитель троллейбуса МУП «Метроэлектротранс» (Россия):

Большое спасибо за хороший комфортный троллейбус. И самое главное – развития вам, чего-то еще поновее.

Третья столица России также станет пилотным регионом для опытной эксплуатации метробусов МАЗа. Такой общественный транспорт создан специально для подвоза пассажиров к станциям метро.

Одно из ведущих предприятий мощнейшего электротехнического кластера Чувашии. Продукцией этого производства оснащена БелАЭС и площадки Минэнерго. Уникальные компетенции по защите элементов подстанций, трансформаторов, генераторов открывают новые возможности для кооперации с белорусами.

Мебель из массива – еще одна статья белорусского экспорта в Россию. Продажи в этом сегменте также растут в Татарстане.