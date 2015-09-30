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Беларусь и Словения будут сотрудничать в области мирного атома

30 сентября 2015 07:41
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Новости Беларуси. Беларусь и Словения будут сотрудничать в области мирного атома. Стороны подписали декларацию по совместному использованию атомной энергии. Благодаря этому документу создается правовая основа для взаимодействия между двумя государствами по различным направлениям в мирном использовании атома. Речь идет об обмене опытом, подготовке специалистов для АЭС, научно-исследовательской работе.

Как ожидается, для дальнейшего развития сотрудничества в перспективе будут подписаны и другие белорусско-словенские документы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Словения

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