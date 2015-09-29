В Минск с визитом приехала парламентская делегация Бразилии

Новости Беларуси. Сервисное обслуживание с перспективой создания сборочного производства бразильских самолетов обсуждали сегодня, 29 сентября, в Палате представителей. В Минск с визитом приехала парламентская делегация этой Латиноамериканской страны.

Гости уже побывали на белорусских машиностроительных предприятиях, посетили агропромышленный комплекс и производство медицинских препаратов. Особый интерес вызвало налаженное в Беларуси производство инсулина. Также гости посетили «Беларуськалий» и даже спустились в шахту. Такое внимание не случайно — Бразилия постоянный покупатель белорусского калия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нилсон Лейтау, депутат Палаты депутатов Национального конгресса Федеративной Республики Бразилия:

У нас в Бразилии развито сельское хозяйство, поэтому для нас важно закупать здесь калийные удобрения. Мы хотим увеличить плодородие наших земель, поэтому необходимо и увеличить закупки калийных удобрений. Но, кроме этого, мы заинтересованы в развитии и других позиций товарооборота. Нам интересны сотрудничества по обмену технологиями.