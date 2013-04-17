Беларусь намерена наращивать товарооборот с Санкт-Петербургом

Новости Беларуси. Новые проекты в сфере фармакологии, IT-технологий и аграрном секторе. Беларусь и Санкт-Петербург намерены наращивать товарооборот. По итогам прошлого года он составил миллиард семьсот тысяч долларов. Однако потенциал позволяет выйти на более высокий уровень.

17 апреля бизнесмены из нашей страны и северной российской столицы обсуждали перспективы сотрудничества.

Встреча проходит в рамках Дней Санкт-Петербурга в Беларуси. Россияне уже оценили белорусскую авто-технику. Ведутся переговоры с МТЗ о производстве и поставках малых уборочных машин. Расширится партнерство с «Могилев-лифтом».

Кроме того, прорабатывается возможность строительства в свободно-экономической зоне Могилев совместного сталелитейного предприятия. Как рассчитывают представители обеих сторон, развитие получат не только крупные объединения, но и средний, а также малый бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Марков, вице-губернатор Санкт-Петербурга:

Перспективными всегда традиционно являются направления, связанные с рынком продовольствия, потому что из Беларуси всегда поставлялся и поставляется качественный товар, товар и сельскохозяйственной группы, плюс, конечно, рынок легкой промышленности.

Максим Мейксин, председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга:

Очень много совместных проектов, и проекты, которые реализует Кировский завод, и завод «Звезда», и совместный проект компании «Авангард», и много-много других проектов.

Вячеслав Реут, первый заместитель председателя БелТПП:

Наша встреча как раз и направлена на то, чтобы, прежде всего, снять барьер, создать условия и возможности.