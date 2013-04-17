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В Заводском районе Минска построят новый цех по выпуску лекарств

17 апреля 2013 05:30
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Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома встретился сегодня с трудовым коллективом фармацевтического предприятия Заводского района. На собрании обсуждали наиболее актуальные проблемы. Мэр обратил внимание на вопросы производства и экспортных поставок. Затронули тему инвестиций и проведения модернизации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анатолий Иванов, заместитель директора  фармацевтического предприятия:
Будем строить новый производственный цех по выпуску лекарственных препаратов. В 2015 году должна уже быть продукция. Это и инновации, и импортозамещение. Будем стараться выполнить те указания, которые перед нами стоят.

# Экономика # Медицина

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