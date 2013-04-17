В Беларуси сокращается количество семей, пользующихся сжиженный газом в баллонах

Новости Беларуси. К 2016 году уровень газификации жилого фонда в Минской области превысит 70%. Сегодня этот показатель составляет чуть более 60%.

К слову, в столичном регионе «голубым топливом» обеспечены 35% сельских населенных пунктов. Это наивысший уровень среди других областей.

Работы в агрогородках будут продолжаться и ближайшие годы. В этом году на газификацию потрачено вдвое больше средств, чем в прошлом. И основная задача - продолжить тенденцию по сокращению количества семей, которые пользуются сжиженным газом в баллонах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.