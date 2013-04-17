Чтобы уложиться в сроки посевной, аграрии арендуют самолеты

Новости Беларуси. Брестские аграрии одними из первых приступили к посевной. В регионе засеяны уже десятки гектаров ранними колосовыми культурами. Если погода не подведет, то уже в пятницу начнут посадку сахарной свеклы. Идет активная подкормка озимых. Любое промедление грозит срывом посевной. Потому нередко идут на дополнительный расходы, например, на аренду самолетов для распыления удобрений.

Нынешнюю посевную брестские аграрии иначе как «битвой за будущий урожай» не называют. В этом году крылатое выражение обрело прямой смысл. Всего 4 дня назад поля освободились от снега, а уже сегодня сельскохозяйственные работы ведутся везде, где только можно.

Самоходный опрыскиватель аграрии считают надежной техникой, которая практически не подводит. Но даже эта машина не справляется с последствиями погодных капризов.

В прошлом году, например, подкормку зерновых азотными удобрениями закончили к 24 марта, а к этому дню работа выполнена только на треть. Чтобы в оптимальные сроки внести удобрения, хозяйство идет на дополнительные расходы - аренду самолета. АН-2 всего лишь за два дня обработал почти 600 гектаров.

Чтобы успеть закончить посевную в срок, работникам сельского хозяйства придется трудиться на полях минимум по 12-14 часов. Любое промедление грозит срывом посевной.

Олег Бурак, главный агроном СПК «Остромечево»:

Весь световой день стараемся работать, чтобы не упустить сроки и, самое главное, сохранить влагу, которая является у нас в регионе лимитирующим фактором для будущего урожая.

Задачи перед аграриями нешуточные. Не зря говорят, весна весь год кормит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.