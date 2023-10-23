На что в 2024-м планируют увеличить налоги в 10 раз и сколько будут платить бюджетникам?
Новости Беларуси. Бюджет Беларуси на 2024-й сохранит социальную направленность. Главные финансовые документы будущего года 23 октября рассмотрели в Доме правительства на встрече депутатов и сенаторов с премьер-министром Романом Головченко. В фокусе внимания – проект бюджета и изменения в Налоговый кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Целевая задача, на которой базируется прогноз 2024-го года, – обеспечение устойчивых темпов роста экономики и благосостояния людей. Доходы, качество и уровень жизни наших граждан – приоритет политики государства.
Отдельной строкой в проекте бюджета заложены социально значимые расходы. Это выплаты гражданам адресных субсидий по кредитам, выданным на строительство жилья, а также компенсация потерь банкам по льготному кредитованию и финансовая помощь многодетным и молодым семьям, в том числе «Семейный капитал».
Кроме этого, значительно увеличены объемы бюджетного финансирования на проведение ремонта республиканских автодорог. Также последовательно реализуются меры, направленные на поддержку бюджетников. В частности, минимальную зарплату в Беларуси с 1 января будущего года планируется увеличить на 13 %.
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Законопроект об изменении Налогового кодекса также прошел сегодня «нулевое чтение». Новации ориентированы на создание равных условий налогообложения, оптимизацию административных процедур, а также повышение стабильности всей системы. В частности, введенный налог на сверхдоходы позволит обеспечить социальную справедливость.
Петр Вабищевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если в течение календарного года сумма дохода превысит 200 тысяч белорусских рублей, то ставка подоходного налога вырастет с 13 до 25 % с суммы, превышающей 200 тысяч. Есть определенные новшества, касающиеся транспортного налога. Определена категория машин – повышенной комфортности, премиум-машины сроком выпуска не более 3 лет – для которых ставка налога будет увеличена в 10 раз.
Глава правительства отметил, что, несмотря на санкционное давление, наши промышленные предприятия работают стабильно, а динамика экономического роста восстановлена и сохраняет положительный тренд. Ключевую роль в этом играют инвестиции. На них ставку сделают и в 2024 году.