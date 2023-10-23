На что в 2024-м планируют увеличить налоги в 10 раз и сколько будут платить бюджетникам?

Новости Беларуси. Бюджет Беларуси на 2024-й сохранит социальную направленность. Главные финансовые документы будущего года 23 октября рассмотрели в Доме правительства на встрече депутатов и сенаторов с премьер-министром Романом Головченко. В фокусе внимания – проект бюджета и изменения в Налоговый кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целевая задача, на которой базируется прогноз 2024-го года, – обеспечение устойчивых темпов роста экономики и благосостояния людей. Доходы, качество и уровень жизни наших граждан – приоритет политики государства. Отдельной строкой в проекте бюджета заложены социально значимые расходы. Это выплаты гражданам адресных субсидий по кредитам, выданным на строительство жилья, а также компенсация потерь банкам по льготному кредитованию и финансовая помощь многодетным и молодым семьям, в том числе «Семейный капитал».

Кроме этого, значительно увеличены объемы бюджетного финансирования на проведение ремонта республиканских автодорог. Также последовательно реализуются меры, направленные на поддержку бюджетников. В частности, минимальную зарплату в Беларуси с 1 января будущего года планируется увеличить на 13 %. Людмила Нижевич: в следующем году обеспечим заработную плату 1 634 рубля для бюджетных организаций Законопроект об изменении Налогового кодекса также прошел сегодня «нулевое чтение». Новации ориентированы на создание равных условий налогообложения, оптимизацию административных процедур, а также повышение стабильности всей системы. В частности, введенный налог на сверхдоходы позволит обеспечить социальную справедливость.