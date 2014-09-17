Беларусь и Всемирный банк создадут организацию по поддержке малого и среднего бизнеса

Новости Беларуси. У Беларуси хороший потенциал стать процветающей и конкурентной экономикой. Такое мнение высказала Лора Так, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии подводя итоги своего визита в Беларусь.

Группа Всемирного банка в сотрудничестве с нашей страной делает акцент на инфраструктурных проектах.

Накануне на встрече с президентом обсуждалась возможность расширения финансирования дорожного строительства. Кроме того, эксперты Всемирного банка высказали ряд предложений для белорусского правительства. Среди мер, которые они рекомендуют, развитие и поддержка частного сектора, благодаря которому будет создаваться больше рабочих мест с высокой зарплатой.

Лора Так, вице-президент региона Европы и Центральной Азии Всемирного банка:

Я полагаю, что Беларусь достигла определенных результатов в развитии экономики с момента моего последнего визита. Я уже посетила лесной селекционно-семеноводческий центр, а сегодня я поеду в Украину по трассе Минск-Гомель, которая также была совместным проектом Беларуси и Всемирного банка.

При поддержке Всемирного банка в Беларуси будет создана организация по поддержке малого и среднего бизнеса. Для нашей страны это один из приоритетов работы с этой мировой структурой. Уже разработана концептуальная стратегия работы такой организации, сообщили в программе .

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Она должна выполнять функции не только кредитной организации, но, в первую очередь, она должна выполнять функции центра гарантированного фонда по банковским кредитам для бизнеса, анализа бизнес-среды и широчайшего спектра различных бизнес-услуг, которые востребованы в начале, либо в течение организации и работы малых и средних предприятий.

Минэкономики рассчитывает получить от Всемирного банка инвестиционный заем до 40 миллионов евро.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Более 755 миллионов долларов были привлечены и освоены за последние 5 лет, что ярко подчеркивает интенсификацию отношений Республики Беларусь и группы Всемирного банка. Финансовые ресурсы в Республику Беларусь очень важны, но не менее важно второе направление, которое осуществляет группа экспертов Всемирного банка и Всемирный банк на территории нашей страны.