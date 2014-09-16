Президент Беларуси предлагает Всемирному банку расширить финансирование проектов дорожного строительства в стране

Новости Беларуси. Президент предлагает Всемирному банку расширить финансирование проектов дорожного строительства в нашей стране. 16 сентября глава государства встретился с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Лорой Так.

Эта организация уже оказала нашей стране большую помощь в преодолении последствий катастрофы в Чернобыле, а также в модернизации энергетической отрасли, что позволило продвинуться в энергоэффективности. Но Беларусь будет заинтересована и в поддержке других программ.

Сейчас Могилевская ТЭЦ активно готовится не только к отопительному сезону, но и к реконструкции. Несколько недель назад белорусские энергетики подписали контракт со Всемирным банком. Обновят турбины и внедрят новые парогазовые технологии. Окупаемость такого проекта меньше 10 лет. Уже в 2015 году, бюджет Могилёва ощутит значительную экономию: минимум 25 000 тонн топлива. А это хорошие деньги.

Виктор Солонович, директор филиала Могилевские тепловые сети РУП «Могилевэнерго»:

Если сравнивать цифры, что ТЭЦ вырабатывает сегодня и что будет вырабатывать после реконструкции — объем выработки электроэнергии у нас возрастет практически в 4,5 раза. Получить кредит Всемирного банка под проценты, которые они предоставляют, это сегодня очень выгодные условия кредитования, при этом после реализации проекта у нас есть период времени на освоение объекта, мы только через некоторый промежуток времени начинаем выплачивать кредит.

Ольга Юруть, СТВ:

Всемирный банк, пожалуй, самая влиятельная международная финансовая организация. Там работают весьма «продуманные» аналитики — просчитывают буквально все. Ведь банк дает деньги лишь кредитоспособным заемщиком и только под перспективные проекты, которые гарантируют высокую прибыль для экономики страны.

С первого дня сотрудничества Беларуси и Всемирного банка — а это началось более двадцати лет назад — сумма кредитной поддержки превысила миллиард долларов. Всемирный банк оказал большую помощь нашей стране в преодолении последствий катастрофы на ЧАЭС, а также в модернизации энергетической отрасли, что позволило солидно продвинуться в энергоэффективности. Сейчас в инвестиционном портфеле пять проектов на 648 млн долларов. На встрече с Лорой Так Александр Лукашенко поблагодарил Всемирный банк за сотрудничество.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Скажу Вам откровенно, мы специально не работаем, чтобы понравиться всем в мире, но я хотел бы, чтобы мы Всемирному банку нравились. Я не исключаю, что над деятельностью Всемирного банка довлеют некие политические факторы. От этого никуда не деться. Но то, что Всемирный банк является наименее политизированной финансово-экономической структурой, — это факт, об этом говорят те проекты и программы, по которым мы с вами сотрудничаем.

В рамках стратегии партнерства Группы Всемирного банка в 2014 году утвердили и начали реализовывать в Беларуси проекты в сфере энергетики, лесного хозяйства и дорожной инфраструктуры. На стадии завершения реконструкция автодороги М5 между Минском и Бобруйском. Ее расширили вдвое. На четырехполосную магистраль установили оборудование для динамического определения нагрузки на ось. Александр Лукашенко отметил значимость Беларуси как транзитного государства и предложил Всемирному банку расширить финансирование модернизации дорожной сети Республики.

Александр Лукашенко поблагодарил Всемирный банк за сотрудничество и выразил готовность участия Беларуси в новых проектах.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Всемирный банк понимает, что Беларусь является транзитным государством, и от того, какие здесь будут дороги, будет зависеть эффективность экономики как Востока, так и Запада. Мы приняли определенные программы на этот и будущие годы. Это хорошие программы, с приличными объемами финансирования. Но Всемирный банк пообещал, что это финансирование может быть еще шире.

Мы совсем недавно анализировали состояние и перспективы развития дорожной сети Беларуси. И в связи с тем, что другие соседние транзитные государства между Европой и Востоком сейчас в сложном положении, особенно Украина, Беларусь является наиболее привлекательной страной транзита. Нами приняты дополнительные меры по строительству и модернизации существующих транспортных коридоров между Европой и Азией. Я очень вас прошу, чтобы в плане расширения финансирования, которое предусматривается на этот и будущий годы, были выделены Всемирным банком дополнительные ресурсы для строительства автомобильных дорог в Беларуси.

Я знаю, что вы собираетесь посмотреть некоторые проекты, в том числе дорожного строительства, в Беларуси. Наши специалисты вам доложат о наших планах. Я думаю, вы поддержите их. Тем более это не только интерес Беларуси, может, даже не столько интерес Беларуси, сколько интерес Евросоюза, России и Азии. Если такая поддержка будет, я гарантирую вам, что через 3-4 года у нас дорожная сеть, особенно по модернизации транспортных коридоров, расширится примерно в два раза и улучшится. Буквально через 3-4 года.

Мы будем также заинтересованы и в поддержке других программ, которые интересны не только Беларуси, но и всем странам, которые входят в число акционеров Всемирного банка.

Лора Так, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии:

Для меня большая честь встретиться с вами сегодня для того, чтобы обсудить вопросы взаимодействия между Беларусью и Всемирным банком, а также услышать ваше мнение о нашем дальнейшем сотрудничестве. В Беларуси существует много положительных ценных вещей, куда уже вложены деньги. Вы упомянули выгодное географическое положение и транзитные коридоры, но у вас есть замечательное лесное хозяйство, а также научно-техническая и промышленная база страны.

Беларусь стала членом Всемирного банка в 1992 году. Это позволяет привлекать выгодные для нашей страны кредиты на финансирование перспективных проектов.

За время сотрудничества Всемирный банк предоставил для развития различных сфер экономики свыше 1 млрд долларов.

В рамках стратегии партнерства группы Всемирного банка в 2014 году утвердили и уже начали реализовывать в Беларуси проекты в сфере энергетики, лесного хозяйства и дорожной инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Лора Так в своей должности работает ровно год и Беларусь с официальным визитом посещает впервые. Знакомство с Беларусью у гражданки Соединенных штатов продолжится и 17 сентября.