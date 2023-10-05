Венгрия предлагает вдвое сократить финансирование Украины

Венгрия предлагает вдвое уменьшить финансирование Украины. Об этом заявил премьер страны Виктор Орбан во время выступления в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политик обратил внимание на роль США в ситуации в Украине. По его словам, Вашингтон и дальше будет настаивать на военной поддержке Киева. Однако Венгрия намерена сосредоточиться на интересах собственных граждан. В правительстве этой страны предложили вдвое сократить предназначенный для Украины фонд Евросоюза. Он составляет 50 миллиардов евро. Будапешт считает, что это слишком много.