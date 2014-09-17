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Россия предоставит Беларуси госкредит на $1,5 миллиарда

17 сентября 2014 08:04
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Новости Беларуси. Россия предоставит Беларуси госкредит на 1,5 миллиарда долларов. Соответствующий документ накануне одобрило правительство РФ. Когда точно средства поступят в республику пока не известно. Предположительно, это может произойти еще до конца сентября.

В Министерстве финансов нашей страны напомнили, что данное соглашение стало результатом переговоров Президентов Беларуси и России в конце минувшего года.

Кредит должен пойти на погашение и обслуживание госдолга, а также на пополнение золотовалютных запасов.

Погасить этот заем нужно будет двадцатью равными полугодовыми траншами. Первая выплата придется на 15 января 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Кредиты Беларуси

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