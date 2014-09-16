В Беларуси создан специальный Интернет-портал по финансовой грамотности при содействии Всемирного банка

Новости Беларуси. При содействии Всемирного банка в Беларуси создан специальный Интернет-портал по финансовой грамотности. Используя ресурс, можно научиться управлять личными финансами, выбрать лучший займ или вид страхования и не попасть в «кредитную ловушку».

Уровень финансовой грамотности в Беларуси выше, чем в других постсоветских странах. Таковы результаты исследования международных экспертов. Белорусы всё чаще используют пластик при расчётах, популярным стало заводить специальные платёжные карты для детей. Чтобы повышать финансовую грамотность населения, Нацбанк Беларуси инициировал специальную программу. В школьных программах появится предмет, где научат, как правильно обращаться с деньгами, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности Национального банка республики Беларусь:

Люди больше сберегают, пользуются депозитами, безналичными платежами, используют Интернет-банкинг, смс-банкинг. Это очень удобно. Не надо стоять в очередях, идти куда-то, можно сделать все расчеты, не выходя из дома. Финансово грамотный человек меньше подвержен, например, панике на финансовом рынке, он знает, что ему делать, как управлять своими персональными финансами.