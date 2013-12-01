Начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка рассказал о ситуации на валютном рынке в 2014 году

Новости Беларуси. Ведущий программы «Неделя» на СТВ побеседовал с Дмитрием Калечицем, начальником главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Республики Беларусь.

Дмитрий Леонидович, здравствуйте! Года экономический, можно сказать, заканчивается непросто. Если касаться бюджета этого года, Нацбанк, наверное, тоже принимал участие в каких-то там консультациях, его формирования и прочее. Претензия главы государства о том, то цифры были достаточно нереалистичны. Если даже посмотреть на наших соседей – и Россию, и Украину – там, собственно, рост был гораздо меньше запланирован. Почему эти факторы не учитывались или может быть учитывались. Учитывалось ли вступление России в ВТО. Почему получилась такая ситуация? Почему завышенные ожидания у нас вышли?

Дмитрий Калечиц, начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Республики Беларусь:

Предполагалось, что будет достаточно значительное поступление прямых иностранных инвестиций. Естественно, там закладывалось порядка 4,5 миллиардов долларов, и эта величина, конечно, позволила бы нам достаточно неплохо развиваться. Кроме того, предполагалось, что будет достаточно благоприятная конъюнктура внешнеэкономическая с точки зрения роста наших стран, основных торговых партнёров. Вместе с тем, эти ожидания не оправдались, к сожалению. Поэтому и параметры по росту экспорта у нас за 9 месяцев порядка минус 20 %. Это и наложило свой отпечаток на возможность выполнения прогноза.

Конечно, белорусов интересует ситуация на валютном рынке. Есть ли уже прогнозы, каким доллар будет в конце года, в следующем году?



Дмитрий Калечиц:

Национальный банк участвует в валютном рынке, в валютных интервенциях только для того, чтобы сглаживать резкие колебания обменного курса, поэтому если тренд в данной ситуации, который сейчас спрос превышает предложение, то происходит постепенное снижение обменного курса белорусского рубля. Здесь есть два ключевых блока, на которые надо обращать внимание при оценке этой ситуации. То есть девальвация или изменение обменного курса – она изначально ведёт к повышению роста инфляции. С другой стороны, необходимо смотреть на поддержку ценовой конкурентоспособности отечественных производителей с точки зрения роста экспорта, ограничения импорта и возможность решения сбалансировано данных двух задач. Оно и выражается в той динамике, которую мы сейчас имеем с точки зрения обменного курса. На текущий год мы предполагаем продолжение тех подходов, которые у нас сейчас есть. И на следующий год мы заложили эти параметры, то есть предполагается, что снижение обменного курса белорусского рубля с учётом оценки тех факторов, которые мы оцениваем с точки зрения платёжного баланса, сальдо внешней торговли, привлечение инвестиций порядка 10% будет снижение обменного курса доллара. Но опять же, как я говорил, с учётом того, что движение других курсовых иностранных валют будет примерно пропорционально, потому что мы отслеживаем не только обменный курс доллара, мы смотрит в целом на картину движения иностранных валют, потому что именно они в значительной степени формируют нашу ценовую конкурентоспособность. Не только, и не столько доллар.

Планы развития экономики на будущий год. Насколько они оптимистичны?

Дмитрий Калечиц:

Ключевые параметры на следующий год обозначены. Это экономический рост 3,3%, положительное сальдо внешней торговли и ограничение инфляции до не более 11%. Это базовые показатели. И, собственно говоря, это те задачи, которые стоят и перед Правительством, и перед Национальным банком на следующий год и являются достаточно сбалансированными и реальными с точки зрения достижения.

Какая ситуация будет с выплатой внешнего долга? Ведь он составляет весомую часть бюджетных затрат.

Дмитрий Калечиц:

На следующий год выплаты по долгу Правительства составляют порядка 3 миллиардов долларов и, естественно, условием для сбалансированности экономики является достижение положительного сальдо внешней торговли. Именно этот параметр является одним из ключевых в рамках прогноза социально-экономического развития.

Тоже важная тема: рост доходов и рост цен. Насколько они сбалансированными будут?



Дмитрий Калечиц:

Конечно, текущая ситуация в этом году с внешнеэкономической сбалансированностью и в целом сбалансированностью экономики во многом осложнялась тем, что внутренний спрос, и прежде всего, доходы населения росли более интенсивно, чем это предусматривалось прогнозом. И они значительно опережали параметры и производительности труда, и в целом оказывали то повышающее давление на параметры по росту экспорта и на состояние валютного рынка. В целом на следующий год заложены сбалансированные параметры с точки зрения роста доходов населения, что позволяет говорить о том, что угрозы с этой стороны для устойчивого развития нет.

Нацбанк делал прогноз, что к концу года ставка рефинансирования может снизиться до 15%. Ну вот фактически конец года, а она, по-моему, на уровне 25%. Почему так вышло?



Дмитрий Калечиц:

23,5% сейчас составляет. И мы с июля её не изменяем. В чём основные причины? В том, что мы изначально говорили, когда, собственно говоря, и то, что мы отпишем в основных направлениях денежно-кредитной политики, что ставка рефинансирования будет складываться исходя из необходимости достижения нашей цели по обеспечению ценовой стабильности с учётом внутренних и внешних факторов. В текущей ситуации, учитывая, что развитие экономики отклонялось от прогнозного развития, прежде всего, в макроэкономической и внешнеэкономической сбалансированности, конечно, Национальному банку приходилось применять меры, направленные на то, чтобы корректировать те дисбалансы, которые у нас сформировались в силу тех причин, о которых я уже говорил. То есть политика более высоких процентных ставок – это оправданная и выведенная политика для того, чтобы провести макроэкономическую корректировку для того, чтобы ограничить дисбаланс.

Кстати, внимание обращалось и на неэффективные траты в рамках тех или иных госпрограмм. На ваш взгляд, что можно урезать здесь, где можно сократить эти траты? Что-то можно оптимизировать?

Дмитрий Калечиц:

Действительно, сейчас прорабатывается вопрос о финансовом плане на следующий год, в котором будут сбалансированы все объёмы, источники кредитования государственных программ и в целом будет повышена прозрачность данного процесса к с точки зрения принятия, учёта и оценки эффективности этих государственных программ кредитования.

То есть можно сказать, что где-то мы урежемся, да?

Дмитрий Калечиц:

Несомненно. Потому что общий объём мы уже это делаем. Мы уже видим эффект с точки зрения общего роста кредитования, которое идёт на государственные программы. То есть принят уже план на четвёртый квартал. Он был в конце октября сделан Правительством и Национальным банком. Сейчас финансирование и кредитование в рамках данных направлений идёт в рамках данных утверждённых параметров. То же самое делается на 2014 год и он будет полностью взаимосвязан с теми источниками, которые есть и у бюджета, которые есть и в банковской системе.

Какой прогноз в целом вы дадите белорусской экономике на перспективу?

Дмитрий Калечиц:

Я думаю, что развитие экономики в значительной степени будет находится под воздействием того, как будут развиваться наши страны-соседи, особенно в условиях того вступления работы с Российской Федерацией, в рамках Единого экономического пространства. Понятно, что здесь значительные резервы лежат и непосредственно в наших руках. И они лежат, прежде всего, в том, насколько эффективно мы сможем использовать ресурсы, привлечь иностранные инвестиции, модернизировать не только сами предприятия, но и систему управления, менеджмент, насколько мы сможем повысить свою конкурентоспособность и производительность в экономике.