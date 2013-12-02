Владимир Давидович: Ставка арендной платы для резидентов Минского технопарка – около 3 евро за 1 кв. м

Новости Беларуси. Новые предприятия-резиденты появятся у Минского городского технопарка. Речь о площадях на улице Солтыса. Сейчас там уже около трех десятков резидентов. В 2013 году они выпустили продукции на 50 миллиардов.

Предприятия работают по таким перспективным направлениям, как оснащение беспилотных летательных аппаратов, микроэлектроника, нанотехнологии.

Технопарк предоставляет площади предприятиям-резидентам на льготных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Давидович, директор ООО «Минский городской технопарк»:

Мы помогаем предприятиям тем, что предоставляем им площади на очень льготных условиях. Ставка арендной платы для резидентов технопарка составляет около 3 евро за квадратный метр. Это в два раза дешевле, чем рыночная ставка. Я могу сказать, что по такой ставке вряд ли где-то в Минске можно найти еще производственные площади.