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Владимир Давидович: Ставка арендной платы для резидентов Минского технопарка – около 3 евро за 1 кв. м

02 декабря 2013 10:39
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Новости Беларуси. Новые предприятия-резиденты появятся у Минского городского технопарка. Речь о площадях на улице Солтыса. Сейчас там уже около трех десятков резидентов. В 2013 году они выпустили продукции на 50 миллиардов.

Предприятия работают по таким перспективным направлениям, как оснащение беспилотных летательных аппаратов, микроэлектроника, нанотехнологии.

Технопарк предоставляет площади предприятиям-резидентам на льготных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Давидович, директор ООО «Минский городской технопарк»:
Мы помогаем предприятиям тем, что предоставляем им площади на очень льготных условиях. Ставка арендной платы для резидентов технопарка составляет около 3 евро за квадратный метр. Это в два раза дешевле, чем рыночная ставка. Я могу сказать, что по такой ставке вряд ли где-то в Минске можно найти еще производственные площади.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Владимир Давидович # ООО «Минский городской технопарк»

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