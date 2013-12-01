О доле и вкладе частного бизнеса в экономику столицы рассказал председатель Комитета экономики Мингорисполкома Антон Краевский

Новости Беларуси. Беларусь улучшила свои позиции в рейтигне ведения бизнеса. Это стало известно по итогам доклада Всемирного банка Международной финансовой корпорации. Страна заняла 63 строчку среди 180 государств. Перед правительством стоит задача в ближайшие годы войти в 30 государств с самым комфортным бизнес-климатом.

Штормит ли частный сектор в столице и какой вклад делают минские бизнесмены в экономику города, а значит и всей Беларуси? Эти вопросы ведущая программы «Большой город» на СТВ обсудила с Антоном Краевским, председателем Комитета экономики Мингорисполкома.