Беларусь и Венгрия выказали заинтересованность в увеличении взаимного товарооборота

Новости Беларуси. От инвестиций до перспектив в сфере экономики и туризма. Развитие белорусско-венгерских отношений обсуждали 26 октября в Минске. Стороны заинтересованы в увеличение товарооборота. Так, в прошлом году он составил около 220 миллионов долларов. Речь шла и о новых совместных проектах в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, науке и технологиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роза Надь, государственный секретарь Министерства национальной экономики Венгрии:

Мы заинтересованы в том, чтобы перейти к более динамичному формату экономического сотрудничества между Беларусью и Венгрией. Комиссии удалось найти те точки соприкосновения, благодаря которым отношения будут развиваться. Белорусская продукция может быть востребована не только на венгерском рынке, но и благодаря нашей кооперации получит возможность выйти на рынки более отдаленные. В то же время ваша страна заинтересована в товарах и услугах венгерских компаний.

Одним из крупнейших совместных проектов станет реконструкция минского стадиона «Динамо». Тендер на общую сумму почти в 145 млн евро выиграла крупная венгерская компания. Сейчас стороны согласовывают последние финансовые вопросы.

Елена Купчина, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Венгерская фирма «Грабоплан» очень реномированая, хорошо известная в Центрально Европе. Создает мембранное покрытие, строительная технология которой она уникально владеет. Она выиграла тендер на реконструкцию стадиона «Динамо» с общей суммой почти 145 млн евро.

Минский стадион «Динамо» планируют закрыть на реконструкцию в начале декабря. Главная спортивная арена страны приобретет четвертую категорию по классификации УЕФА. После реконструкции стадион будет вмещать более 40 тысяч зрителей.