Еврокомиссия лишит Румынию помощи в 500 млн евро из-за проблем с коррупцией в стране

Новости Румынии. Еврокомиссия лишит Румынию денежной помощи – полумиллиарда евро выплат из фонда развития ЕС – из-за серьезных проблем с коррупцией в стране. Изначально средства были предназначены для восстановления транспортной инфраструктуры, экономических, экологических и региональных проектов.

По словам еврочиновников, с 2007 года Румыния мало продвинулась из-за кратковременности правительств, которые не справлялись с реформированием экономики и растущей коррупцией. Деньги Бухарест получит после того, как исправит ошибки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.