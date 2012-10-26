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Еврокомиссия лишит Румынию помощи в 500 млн евро из-за проблем с коррупцией в стране

26 октября 2012 07:33
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Новости Румынии. Еврокомиссия лишит Румынию денежной помощи – полумиллиарда евро выплат из фонда развития ЕС – из-за серьезных проблем с коррупцией в стране. Изначально средства были предназначены для восстановления транспортной инфраструктуры, экономических, экологических и региональных проектов.

По словам еврочиновников, с 2007 года Румыния мало продвинулась из-за кратковременности правительств, которые не справлялись с реформированием экономики и растущей коррупцией. Деньги Бухарест получит после того, как исправит ошибки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Коррупция

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