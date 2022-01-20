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Беларусь и Тыва намерены нарастить товарооборот. Головченко рассказал, что мы будем поставлять в этот регион

20 января 2022 16:46
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Новости Беларуси. Намерения нарастить товарооборот Беларусь и Тыва подтвердили во время переговоров в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь и Тыва намерены нарастить товарооборот. Головченко рассказал, что мы будем поставлять в этот регион-1

Обсуждены выгодные направления сотрудничества – это поставки белорусской техники, проектирование жилья. Известно, что белорусы возводят сейчас ряд сооружений в российских регионах. Особенно пользуются спросом наши подходы в строительстве социальных объектов. Партнерам интересен опыт белорусов и в аграрной сфере.  

Беларусь и Тыва намерены нарастить товарооборот. Головченко рассказал, что мы будем поставлять в этот регион-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:  
Мы вполне готовы этим опытом делиться с нашими партнерами и друзьями. Это не только техническая база сельского хозяйства, хотя она очень важна, это и технологии, и сотрудничество в области растениеводства, животноводства. В первую очередь, конечно, торговое сотрудничество – это основа наших взаимоотношений со всеми российскими регионами. Это поставка современной дорожной, коммунальной, строительной техники, лесозаготовительной. Я думаю, это очень интересно и актуально для вашего региона.  

Беларусь и Тыва намерены нарастить товарооборот. Головченко рассказал, что мы будем поставлять в этот регион-7

Амбициозные планы и в туристической сфере. Речь шла о разработке маршрутов для путешественников, чтобы стороны могли лучше изучить друг друга.  

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# Беларусь-Россия # Экономика # Владислав Ховалыг # Роман Головченко # Фотофакт

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