Беларусь и Тыва намерены нарастить товарооборот. Головченко рассказал, что мы будем поставлять в этот регион

Новости Беларуси. Намерения нарастить товарооборот Беларусь и Тыва подтвердили во время переговоров в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Намерения нарастить товарооборот Беларусь и Тыва подтвердили во время переговоров в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсуждены выгодные направления сотрудничества – это поставки белорусской техники, проектирование жилья. Известно, что белорусы возводят сейчас ряд сооружений в российских регионах. Особенно пользуются спросом наши подходы в строительстве социальных объектов. Партнерам интересен опыт белорусов и в аграрной сфере.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы вполне готовы этим опытом делиться с нашими партнерами и друзьями. Это не только техническая база сельского хозяйства, хотя она очень важна, это и технологии, и сотрудничество в области растениеводства, животноводства. В первую очередь, конечно, торговое сотрудничество – это основа наших взаимоотношений со всеми российскими регионами. Это поставка современной дорожной, коммунальной, строительной техники, лесозаготовительной. Я думаю, это очень интересно и актуально для вашего региона.
Амбициозные планы и в туристической сфере. Речь шла о разработке маршрутов для путешественников, чтобы стороны могли лучше изучить друг друга.
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