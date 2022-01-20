Беларусь и Тыва намерены нарастить товарооборот. Головченко рассказал, что мы будем поставлять в этот регион

Обсуждены выгодные направления сотрудничества – это поставки белорусской техники, проектирование жилья. Известно, что белорусы возводят сейчас ряд сооружений в российских регионах. Особенно пользуются спросом наши подходы в строительстве социальных объектов. Партнерам интересен опыт белорусов и в аграрной сфере.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы вполне готовы этим опытом делиться с нашими партнерами и друзьями. Это не только техническая база сельского хозяйства, хотя она очень важна, это и технологии, и сотрудничество в области растениеводства, животноводства. В первую очередь, конечно, торговое сотрудничество – это основа наших взаимоотношений со всеми российскими регионами. Это поставка современной дорожной, коммунальной, строительной техники, лесозаготовительной. Я думаю, это очень интересно и актуально для вашего региона.