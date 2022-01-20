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В Беларуси вступают в силу новшества по оплате больничных. Что изменится?

20 января 2022 15:36
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Новости Беларуси. С 21 января вступают в силу новшества по оплате больничных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этой даты все беременные, работающие по трудовым договорам, получат оплачиваемый лист нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам, даже если их работодатель не перечислял обязательные страховые взносы на социальное страхование.  

В Беларуси вступают в силу новшества по оплате больничных. Что изменится?-1

Также установлен минимальный размер больничного – 50 % бюджета прожиточного минимума за два последних квартала, который выплачивается при выявлении факта умышленного завышения работодателем суммы пособия. Ранее в таких случаях пособие за счет средств государственного социального страхования не выплачивалось вовсе.  

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# Государственная социальная политика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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