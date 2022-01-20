В Беларуси вступают в силу новшества по оплате больничных. Что изменится?

Новости Беларуси. С 21 января вступают в силу новшества по оплате больничных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этой даты все беременные, работающие по трудовым договорам, получат оплачиваемый лист нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам, даже если их работодатель не перечислял обязательные страховые взносы на социальное страхование.
Также установлен минимальный размер больничного – 50 % бюджета прожиточного минимума за два последних квартала, который выплачивается при выявлении факта умышленного завышения работодателем суммы пособия. Ранее в таких случаях пособие за счет средств государственного социального страхования не выплачивалось вовсе.
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