Ипотечным кредитованием в Беларуси воспользовались почти 3500 семей в 2021 году

Новости Беларуси. Ипотечным кредитованием в Беларуси воспользовались почти 3 500 семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У «Беларусбанка» заняли 140 миллионов рублей.

Кредиты на покупку жилья в ипотеку в основном брали лишь те белорусы, у которых для приобретения недвижимости не хватало только сравнительно небольшой части суммы. В среднем у банка просили 42 тысячи рублей. При этом спрос на ипотечные кредиты был не только в Минске, но и в областях, где квартиры стоят намного меньше, чем в столице.