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Ипотечным кредитованием в Беларуси воспользовались почти 3500 семей в 2021 году

20 января 2022 15:38
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Новости Беларуси. Ипотечным кредитованием в Беларуси воспользовались почти 3 500 семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У «Беларусбанка» заняли 140 миллионов рублей.  

Кредиты на покупку жилья в ипотеку в основном брали лишь те белорусы, у которых для приобретения недвижимости не хватало только сравнительно небольшой части суммы. В среднем у банка просили 42 тысячи рублей. При этом спрос на ипотечные кредиты был не только в Минске, но и в областях, где квартиры стоят намного меньше, чем в столице.  

Ипотечным кредитованием в Беларуси воспользовались почти 3500 семей в 2021 году-1

Возобновление кредитования банками приобретения жилья спасло рынок недвижимости от сильного обвала цен. После того как в стране стали предоставлять ипотечные займы, выросла доля покупателей квартир на вторичном рынке.  

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# Кредиты Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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