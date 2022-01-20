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Новости экономики за 20.01.2022

20 января 2022 15:35
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Новости Беларуси. Почему в мире растет число безработных и какую сумму в среднем брали в займы у банка белорусы на покупку жилья в ипотеку?  

С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МИРОВАЯ БЕЗРАБОТИЦА – 5,9 % ИЛИ 207 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК  

По данным Международной организации труда, в 2022 году во всем мире безработных станет больше, а глобальный рынок труда не восстановится до докризисного уровня. Работы лишатся на 21 миллион человек больше по сравнению с 2019 годом. Всего официально безработными будут считаться 207 миллионов человек.  

Новости экономики за 20.01.2022-1

Восстановление рынка труда осложняют последствия распространения новых штаммов коронавируса. Эксперты МОТ отмечают, что ущерб рынкам труда от пандемии может стать необратимым. Многим работникам приходится переключаться на новые формы занятости. В Беларуси по итогам 2021 года официальная безработица не превышала 0,2 %.  

Ипотечным кредитованием в Беларуси воспользовались почти 3500 семей в 2021 году. Подробнее здесь.  

В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ МЕДЬ СТАНЕТ «НОВЫМ ЗОЛОТОМ»  

По прогнозам Всемирного банка, к 2050 году добыча меди, графита, лития и кобальта увеличится в пять раз. Причина в растущем спросе на чистые энергетические технологии. Для использования ветровой, солнечной и геотермальной энергии и для ее хранения потребуется свыше 3 миллиардов тонн минералов и металлов.  

Новости экономики за 20.01.2022-4

Медь часто называют «новым золотом», «новой нефтью» или даже «металлом будущего» из-за ее незаменимой роли в низкоуглеродной экономике и высокотехнологичных отраслях. По данным Международного энергетического агентства, к 2040 году спрос на медь вырастет почти в три раза, этот металл будет иметь решающее значение для технологий возобновляемой энергетики.  

ПРОДАЖИ ЯХТ В 2021 ГОДУ ВЫРОСЛИ В 2 РАЗА ДО 4 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО  

2021 год стал самым успешным за последние несколько лет для производителей яхт. Всего продали 262 судна за 4 миллиардов евро. Спрос на них вырос вместе с ослаблением антиковидных ограничений.  

Новости экономики за 20.01.2022-7

Эксперты поясняют, что в 2021 году яхты в среднем стоили 15,5 миллиона евро, а годом ранее на фоне коронавируса – чуть больше 10,5 миллиона евро.  

И напоследок официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, доллар, евро и российский рубль подешевели.  

Новости экономики за 20.01.2022-10

В Беларуси вступают в силу новшества по оплате больничных. Что изменится, читайте здесь.  

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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