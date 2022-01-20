Новости экономики за 20.01.2022

Новости Беларуси. Почему в мире растет число безработных и какую сумму в среднем брали в займы у банка белорусы на покупку жилья в ипотеку? С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ. МИРОВАЯ БЕЗРАБОТИЦА – 5,9 % ИЛИ 207 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК По данным Международной организации труда, в 2022 году во всем мире безработных станет больше, а глобальный рынок труда не восстановится до докризисного уровня. Работы лишатся на 21 миллион человек больше по сравнению с 2019 годом. Всего официально безработными будут считаться 207 миллионов человек.

Восстановление рынка труда осложняют последствия распространения новых штаммов коронавируса. Эксперты МОТ отмечают, что ущерб рынкам труда от пандемии может стать необратимым. Многим работникам приходится переключаться на новые формы занятости. В Беларуси по итогам 2021 года официальная безработица не превышала 0,2 %. Ипотечным кредитованием в Беларуси воспользовались почти 3500 семей в 2021 году. Подробнее здесь. В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ МЕДЬ СТАНЕТ «НОВЫМ ЗОЛОТОМ» По прогнозам Всемирного банка, к 2050 году добыча меди, графита, лития и кобальта увеличится в пять раз. Причина в растущем спросе на чистые энергетические технологии. Для использования ветровой, солнечной и геотермальной энергии и для ее хранения потребуется свыше 3 миллиардов тонн минералов и металлов.

Медь часто называют «новым золотом», «новой нефтью» или даже «металлом будущего» из-за ее незаменимой роли в низкоуглеродной экономике и высокотехнологичных отраслях. По данным Международного энергетического агентства, к 2040 году спрос на медь вырастет почти в три раза, этот металл будет иметь решающее значение для технологий возобновляемой энергетики. ПРОДАЖИ ЯХТ В 2021 ГОДУ ВЫРОСЛИ В 2 РАЗА ДО 4 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО 2021 год стал самым успешным за последние несколько лет для производителей яхт. Всего продали 262 судна за 4 миллиардов евро. Спрос на них вырос вместе с ослаблением антиковидных ограничений.

Эксперты поясняют, что в 2021 году яхты в среднем стоили 15,5 миллиона евро, а годом ранее на фоне коронавируса – чуть больше 10,5 миллиона евро. И напоследок официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, доллар, евро и российский рубль подешевели.