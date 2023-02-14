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Энергосберегающее стекло будут производить в Беларуси

14 февраля 2023 15:32
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Новости Беларуси. Энергосберегающее стекло будут производить в Беларуси. Новый резидент свободной экономической зоны «Могилев» реализует инвестиционный проект по производству стеклопакетов с низким коэффициентом излучения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергосберегающее стекло будут производить в Беларуси-1

Они имеют микроскопически тонкое покрытие, поддерживающее постоянную температуру в доме. Энергосберегающее стекло позволяет экономить тепло в помещении зимой и защищает от солнечного перегрева летом. Энергосберегающее стекло – весьма перспективный продукт, стекольный рынок, по данным аналитиков, будет расти минимум на 7 % ежегодно.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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