Новости экономики за 14.02.2023

Об этом и не только в панораме делового мира расскажет Наталья Надольская.

Энергосберегающее стекло будут производить в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть ли у отечественных производителей шанс занять свое место на мировом стекольном рынке? Предприятия Татарстана смогут торговать с тысячами белорусских предприятий. Какую поддержку в налаживании деловых контактов окажет биржевая площадка? И какая отечественная разработка для сельского хозяйства запущена в серийное производство?

Резидент «Великого камня» запустил в серийное производство первый белорусский агродрон для применения средств защиты растений. Это исключительно отечественная разработка. Программное обеспечение наше, белорусское. Новинка будет в разы дешевле самоходных опрыскивателей. Ее уникальность в том, что она предназначена для химической защиты растений методом ультрамалообъемного поверхностного внесения пестицидов. Это необходимо особенно на заболоченных полях, угодьях, где затруднен или невозможен въезд наземной техники. Например, поля с кукурузой и подсолнечником. Использование агродрона позволит избежать повреждения почвы и растений, экономит финансы за счет низкой стоимости обработки посевов.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ТАТАРСТАНА БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С БЕЛОРУССКОЙ БИРЖЕВОЙ ПЛОЩАДКОЙ

БУТБ совместно с Торгово-промышленной палатой Татарстана планируют сообща вовлекать субъекты малого и среднего предпринимательства в биржевую торговлю. Такая договоренность достигнута по итогам визита делегации деловых кругов этого региона России. Приходя на биржу, татарстанская компания, по сути, получает возможность торговать с без малого 25 тысячами белорусских предприятий. Такой высокой концентрации потенциальных деловых партнеров не обеспечит ни один маркетплейс. Фактически татарстанские предприятия получают не только выход на белорусский рынок, но и доступ на рынки других стран, представленных на бирже. В последнее время тема биржевой торговли в обязательном порядке включается в программы многих белорусско-российских бизнес-форумов.

Энергосберегающее стекло будут производить в Беларуси. Читайте здесь.