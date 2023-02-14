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Рублёвые вклады белорусов продолжают расти

14 февраля 2023 15:32
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Новости Беларуси. Рублевые вклады белорусов продолжают расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рублёвые вклады белорусов продолжают расти-1

По данным Нацбанка, срочные рублевые вклады физлиц на 1 февраля 2023 года увеличились на 135 миллионов рублей по сравнению с предыдущим месяцем. А если сравнить с началом 2022 года, то белорусы отнесли на счета в банки почти на 1,5 миллиарда рублей больше. На начало года число вкладчиков в стране составило 1 миллион 87 тысяч человек.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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