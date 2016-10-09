Михаил Ковалев, профессор БГУ – о кредите МВФ для Беларуси и роли Китая в мировой экономике

Новости Беларуси. Беларусь не первый год успешно сотрудничает с МВФ. В 2010 году мы получили крупный кредит в 3,5 млрд долларов по программе стенд-бай. И уже полностью рассчитались за деньги. Сейчас речь о новой кредитной линии под выгодные проценты. Но стоит ли уповать на МВФ, как на волшебную палочку, на неделе мы спросили у профессора Михаила Ковалева.

Профессор, скажите, вот мы рассчитываем на кредит на достаточно выгодных, на чрезвычайно выгодных условиях, я бы сказал. 3 млрд долларов на 10 лет под смешные 2,3% в год. Но что стоит за этой привлекательной частью пирога?

Михаил Ковалев, профессор Белорусского государственного университета:

Позитив. Получив эти деньги, мы увеличим наши золотовалютные резервы, то есть загашник государства примерно с 5 млрд долларов до 8. Тем самым Национальный банк наш будет себя чувствовать увереннее, стабильнее, будет поддерживать курс белорусского рубля и, самое главное, сумеет быстрее снижать стоимость денег. Деньги станут дешевле в стране, начнется жилищное строительство, люди начнут брат кредиты, оживится ситуация на предприятиях. Они получат более дешевые деньги.

Но все равно ведь это не волшебная палочка. Давайте перевернем этот айсберг вверх ногами. А что же по ту, по скрытую сторону?

Михаил Ковалев:

Очевидным образом Международный валютный фонд – это не только помощник в таких ситуациях выравнивания платежей государства, помощь в погашении внешних долгов. При этом он обычно ставит достаточно жесткие условия, которые, с его точки зрения, гарантированно дадут возврат этого кредита.

В данном случае стопроцентная выплата населением услуг ЖКХ и транспорта.

Михаил Ковалев:

Вот это одно из главных.

Причем одномоментно, я так понимаю.

Михаил Ковалев:

Да. Вокруг этой проблемы и идут основные дискуссии. Мне кажется, что Международный валютный фонд здесь несколько уступит. Он понимает, что одномоментно мы не можем это сделать, с одной стороны. С другой стороны, в экономической теории нет доказательств того, что, поступив так, все станет лучше. Даже в старой Европе есть страны, где за энергетику, например, население платит больше, чем заводы, а есть страны, где наоборот, как у нас.

Даже не в теории, а в практике. Взять ту же Югославию, 80-е годы, когда вмешательство МВФ, вроде, на благих началах закончилось очень плачевно.

Михаил Ковалев:

Югославия была давно и далеко. У нас есть более близкий пример – Украина. Украина, вроде, все делает, как ей говорит МВФ, практически все так делает (за исключением, может, коррупция чрезмерна), а мы видим, какая ситуация на Украине, мы видим, что жизненный уровень на Украине где-то в три раза ниже, чем в Беларуси.

Михаил Михайлович, где найти тот компромисс? Может, нам вообще не нужно ввязываться в эту историю с красивым заголовком?

Михаил Ковалев:

Я сторонник получения кредита. И думаю, что Президент склоняется к этой точке зрения, что стоит взять этот кредит. Но при этом ясно, что идет торговля МВФ. Ни одна еще из стран мира сразу не голосовала за все предложения МВФ.

По поводу голосования, профессор. А всегда ли оно лишь экономически и финансово мотивировано? Учитывая то, что 17%, кажется, или 18% голосов – это голоса США.

Михаил Ковалев:

Безусловно. И Международный валютный фонд, и Всемирный банк контролируются, конечно, в основном США. И большинство руководителей всегда были из США. Но сейчас они чередуются. Из США, например, Всемирный банк, а МВФ возглавляет представитель Европы. И понятно, что США с Евросоюзом там диктуют условия. Хотя мало-помалу начинает увеличиваться и влияние Китая, и доля его голосов в МВФ. Хотя, разумеется, он не имеет там определяющей роли.

Но совсем недавно, буквально на прошлой неделе, китайский юань стал пятой валютой в корзине МВФ.

Михаил Ковалев:

Совершенно верно. Не признавать это дальше было невозможно.

Очевидно это уже, по-моему, несколько лет.

Михаил Ковалев:

Это был уже свершившийся факт. Большинство стран мира с помощью обмена с Китаем валютами (это называется «валютные свопы»), в том числе и Беларусь, наладили торговлю в юанях, или национальной валюте, не используют доллар. И поэтому не признавать этот факт у МВФ было бы смешно.

А сможет ли Беларусь из этого факта какие-то экономические дивиденды получить, учитывая беспрецедентный уровень отношений с Китаем? Мы, опять-таки, на прошлой неделе вошли в четверку мировых государств, ближайших партнеров и друзей Китая.

Михаил Ковалев:

Беларусь одной из первых распознала будущую роль Китая в мире. Китай уже является самой большой экономикой мира, опережая даже США и тем паче Европейский союз. А если без Англии, то и существенно опережая. И, разумеется, это одна из самых крепких ножек у табуретки, на которой сидит Беларусь. У нас была одна ножка – российская. Сейчас появилась китайская, которая, может быть, даже помощнее российской.