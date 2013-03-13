Беларусь и Россия согласовали объемы поставок нефти во втором квартале 2013 года

Новости Беларуси. Беларусь и Россия согласовали объемы поставок нефти во втором квартале этого года. Соответствующая договоренность достигнута по итогам переговоров в Москве Первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашко и зампредседателя Правительства России Аркадия Дворковича.

Таким образом, во втором квартале в нашу страну будет поставлено 5 миллионов 750 тысяч тонн российской нефти. Это соответствует уровню первого квартала и годовому объему в 23 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.