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Беларусь и Россия согласовали объемы поставок нефти во втором квартале 2013 года

13 марта 2013 17:58
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия согласовали объемы поставок нефти во втором квартале этого года. Соответствующая договоренность достигнута по итогам переговоров в Москве Первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашко и зампредседателя Правительства России Аркадия Дворковича.

Таким образом, во втором квартале в нашу страну будет поставлено 5 миллионов 750 тысяч тонн российской нефти. Это  соответствует уровню первого квартала и годовому объему в 23 миллиона тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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