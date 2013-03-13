В год бережливости Минская область планирует сэкономить 180 тысяч тонн условного топлива

Новости Минской области. Очевидная выгода. Около 340 миллиардов или 180 тысяч тонн условного топлива полагает сэкономить Минщина в год бережливости за счет реализации энергоэффективных мероприятий. Особенное внимание в этом году - увеличению объемов использования местных видов топлива. В Заславле будет реализован проект по строительству мини-ТЭЦ.

В 2013 в системе жилищно-коммунального хозяйства Смолевичей, Любаня, Копыля и агрогородка Гатово начнут работать 5 крупных объектов.

Новая котельная на местных видах топлива в Смолевичах появится уже осенью. Ее мощность – 15 мегаватт. Современный энергоисточник будет обеспечивать теплом 1 из микрорайонов города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Юрий Веревкин, заместитель председателя Смолевичского райисполкома:

Ситуация сложилась такая, что данный юго-западный микрорайон отапливался от котельной завода ЖБИ, срок котлов на сегодняшний день завода ЖБИ уже истек, дальнейшая их эксплуатация невозможна. Поэтому было принято решение о строительстве новой котельной.

Дмитрий Бардаш, начальник монтажного участка энергоисточника (Смолевичский район):

Было очень много подготовительных работ, но их выполняла строительная организация. В принципе, дальше буквально за месяц-два каркас будет полностью собран. И оборудование монтируется тоже несколько месяцев.