Бабушки из деревни Старинки не дают замерзнуть россиянам, украинцам, немцам и шведам

Новости Минской области. Древнее ремесло. Уникальную технологию валяния валенок сохраняют на Вилейщине. Жители деревни Старинки на протяжении нескольких столетий занимаются шаповальством. Технология, как и секреты, бережно передают от поколения к поколению.

В валенках от старинковских мастериц сегодня не мерзнут россияне, украинцы, прибалты, немцы и шведы. Благодаря дедовскому методу получается эксклюзивная обувь.

В глубине Вилейщины шаповальством занимаются давно, причем не только женщины. Когда-то промысел кормил целую деревню. Сегодня это больше занятие для души. Но бабушки о промысле не забывают.

Сестры Лидия и Анна Иосифовна валенки делают на пару. Опыт за десятилетия огромной руки - сегодня в 73 исправно выкладывают обувь.

Лидия Лешкевич, жительница деревни Старинки Вилейского района:

Такое появилось желание: научиться. А как научилась – начала сразу детям, звонила свекрови, потом уже стала детские, маленькие валять. А тогда люди узнали.

А теперь выкройку нужно сшить, помыть валенок, отстучать и растянуть. Все это – технологичные этапы. Работа довольно тяжелая и не минутная. На всю полку – ряд деревянных колодок. Устройства помогают сделать любой размер, в зависимости от заказа. Кстати, на женскую пару уходит, в среднем, 800 граммов шерсти, на мужскую – килограмм.

Свои знания и умения бабушки охотно передают, но идет это исключительно по роду: от детей к внукам, от внуков к правнукам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алена Терех, жительница деревни Старинки Вилейского района:

Это такое ремесло, что ему могут научиться даже дети. Но оно очень тяжелое.