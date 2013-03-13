Мэры Минска и Омска подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. Соглашение о сотрудничестве подписали белорусская столица и российский Омск. Делегация из этого региона уже несколько дней находится в Беларуси.

На встрече мэры Минска и Омска обсудили экономическую и социальную жизнь городов, наметили планы на ближайшую перспективу. К слову, Омск и Минск активно налаживают партнерские связи с 2011. Они касаются не только экономики, но и культуры, образования и науки.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска (Российская Федерация):

Сегодня для того, чтобы можно было говорить об успешном развитии, должна быть кооперация. Весь мир живет таким образом. Все это нужно восстанавливать. Поэтому те вопросы, которые мы обсуждали, те намерения, которые мы здесь подтвердили, как раз говорят о том, что это очень значимо, что этим нужно заниматься, что связи нужно расширять.

Сегодня же российские гости посетят «Гомсельмаш» и несколько крупных хозяйств региона. Интерес россиян к агросфере не случаен. Промышленники Омской области намерены заключить контракты на поставки белорусской сельхозтехники и оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.