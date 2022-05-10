Как в ЕАЭС устраняют барьеры на пути развития промышленной кооперации?

Малый и средний бизнес в странах ЕАЭС все активнее включается в работу по созданию новых кооперационных цепочек, преодолевая на этом нелегком пути не одно препятствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производители порой элементарно не знают о существовании тех или иных предприятий, наличии товаров и возможностей по оказанию услуг. На сайте ЕЭК размещена и периодически обновляется Карта индустриализации ЕАЭС. Это такая информационная база данных для работы бизнеса и Комиссии по кооперации и импортозамещению. Этот информационный ресурс показывает производственный потенциал стран и создан специально для содействия компаниям находить свои ниши и участвовать в кооперации.