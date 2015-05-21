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Беларусь и Мьянма планируют создать совместное производство сельхозтехники

21 мая 2015 17:11
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Новости Беларуси. Беларусь и Мьянма заинтересованы во взаимном расширении политических контактов и торгово-экономической сферы. Об этом 21 мая заявил Михаил Мясникович на встрече с Хин Аунг Мьинтом, председателем Палаты национальностей Союзного собрания Мьянмы.

К слову, взаимный товарооборот между странами постепенно растет, только прошлый год он составил 11 миллионов долларов. Ведутся переговоры по его наращиванию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективные направление для сотрудничества также гуманитарная сфера и сельское хозяйство. И здесь уже идет речь о конкретных проектах. В ближайшее время в Мьянму планируется наладить поставку белорусской сельхозтехники.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Сейчас на рассмотрении сторон находится 11 соглашений. Очень подробно обсуждался вопрос взаимной торговли лекарствами и совместного производства тракторов и сельхозтехники. В самое ближайшее время туда выедет делегация для того, чтобы посмотреть модельный ряд, который наиболее приемлем для сельского хозяйства Мьянмы.   

Хин Аунг Мьинтон, председатель Палаты Национальностей Союзного собрания Республики Союз Мьянма:
Делегация из Беларуси уже посещала нашу страну, сейчас мы приехали к вам с ответным визитом. Сегодняшняя встреча была очень плодотворной. Мы наметили конкретные шаги нашего дальнейшего сотрудничества. 

Тему отношений Беларуси и Мьянмы продолжили в палате представителей. Рассмотрен широкий спектр вопросов. В ближайшее время будет усовершенствована договорно-правовая база между странами.

# Экономика # Михаил Мясникович # Беларусь-Мьянма # Хин Аунг Мьинтон

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