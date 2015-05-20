Акт создания группы друзей Эквадора подписан в Минске

Новости Беларуси. Беларусь и Эквадор планируют создать Деловой совет, который поможет развить торгово-экономические отношения между двумя странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сегодня, 20 мая, между государствами был подписан Акт создания группы друзей Эквадора, в который вошли белорусские политики, ученые, деятели культуры.

А 21 мая представители эквадорской торговли ознакомят белорусов с экспортным потенциалом своей страны и продукцией, в которой может быть заинтересован рынок Синеокой.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайны и Полномочный посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Мы решительно настроены на сотрудничество с Беларусью. Есть ряд проектов, которые готовятся к реализации. Прошло несколько комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству. Президенты наших стран не раз встречались по этому поводу. Я думаю, что наше сотрудничество даст хорошие результаты.