Январь-апрель 2015 года: в Беларуси зафиксирован устойчивый рост показателей в сельском хозяйстве, строительстве и торговле

Новости Беларуси. В правительстве 19 мая подводили итоги социально-экономического развития страны с начала года. Общий вывод звучит примерно следующим образом: экономическая ситуация непростая, но не безвыходная. Есть вопросы к работе белорусской промышленности, ряда предприятий, зато в строительстве и торговле наблюдается устойчивый рост. О том, что сделано и что ещё предстоит, в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Он знает рост, цвет и физическое состояние каждой культуры. Свои поля главный агроном Павел Станевский объезжает несколько раз в день. Говорит, в этом году и зима, и весна удались. А значит рассчитывать можно на хороший урожай. Вот и пшеницу собрать планируют не меньше 80 центнеров с гектара. Иначе и быть не может: культуру земледелия в хозяйстве строго соблюдают. Для каждого сорта даже составляют отдельное «меню» из удобрений и микроэлементов.

Павел Станевский, главный агроном СПК имени Воронецкого :

Все культуры сеем в оптимальные сроки. Проводим все химобработки как положено, удобрения вносим.

От посевной до уборочной поля в этом хозяйстве не пустуют. В итоге урожайность одна из лучших в республике. Каждый сезон здесь намолачивают по 80 центнеров с гектара. На некоторых полях и вовсе выше 90. Специально для такого результата еженедельные подкормки и химпрополки. А это уже в руках опытных механизаторов.

Виктор Рапецкий, механизатор СПК имени Воронецкого:

В первую очередь идёт весенняя подкормка удобрениями, потом химпрополка, а потом внесение микроэлементов. То есть с весны до осени техника работает на все 100%.

Сельское хозяйство, строительство и торговля сегодня в списке сильных сторон экономики по результатам первого квартала. Итоги социально-экономического развития страны подводили сегодня в Совмине. Тем не менее, над чем работать есть.

К примеру, на 2% замедлился рост ВВП. Несколько упали показатели в промышленности, недостаточно эффективно сработали некоторые предприятия. Повлияли на это внешние факторы: девальвация российского рубля, падение цены на нефть или, к примеру, снижение спроса у ключевых торговых партнёров. Разбираться нужно и со складскими запасами. При этом к каждому предприятию должен быть индивидуальный подход, – отметил премьер-министр.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Подавляющее большинство предприятий сегодня не растерялись в новых экономических условиях: обновили ассортимент выпускаемой продукции, удерживают традиционные и нащупывают новые рынки сбыт, справляются с кризисными явлениями собственными силами, работают над издержками. Однако на ряде предприятий ситуация сложнее. Для них традиционные рынки захлопнулись, а на новые, с существующей номенклатурой товаров, пока не очень получается пробиться. Мы здесь идем своим путем и работаем по двум направлениям: индивидуально развираемся с каждым предприятием и параллельно реализуем общесистемные меры поддержки.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Ключевое значение приобретает диверсификация экспорта. Экспорт товаров на наши традиционные рынки (Россия, Украина) - за квартал снизился на 40 и 45% соответственно. Зато мы приросли на рынках Азии, Восточной и Северной Африки, Центрально и Северной Америки. В результате имеем положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере более 770 млн долларов США.

Ставку будут делать на экспорт и поиск новых рынков. Сюда направят все инструменты стимулирования. Ведь по итогам первого квартала традиционные рынки — Россия и Украина — «просели». В среднем на 40%. В то же время новых партнёров нашли в Азии, Восточной и Северной Африке, Центральной и Северной Америки.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Ключевое значение приобретает диверсификация экспорта. Экспорт товаров на наши традиционные рынки (Россия, Украина) - за квартал снизился на 40 и 45% соответственно. Зато мы приросли на рынках Азии, Восточной и Северной Африки, Центрально и Северной Америки. В результате имеем положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере более 770 млн долларов США.

В новых экономических партнёрах сегодня заинтересованы все белорусские предприятия. Слуцкий льнозавод в их числе. Тем более продукция качественная, – отмечает директор. На заводе проведена модернизация, установлена новая линия по производству длинного и короткого волокна. В итоге теперь на его получение льноволокна нужно лишь семь минут. До этого продукция была востребована в основном на внутреннем рынке. Но недавно белорусским льноволокном заинтересовались даже в Поднебесной.

Виктор Лаворенко, директор ОАО «Слуцкий льнозавод»:

Мы вот уже продали за три месяца где-то 320 тонн – 400 тысяч долларов мы получили. Нам разрешили продавать волокно всех модификаций.

Для достижения таких социально-экономических показателей правительство и Национальный банк постепенно реализовывали меры макроэкономической стабилизации. Кстати, именно на постепенность и поступательность ставку планируют делать и в будущем.