Андрей Кобяков посетил промышленные гиганты Гомельской области

Новости Беларуси. Государство окажет поддержку отдельным белорусским предприятиям в трудную минуту. Помощь из госбюджета не будет прямой, скорее её можно назвать катализатором, который ускорит стабилизацию экономической ситуации на предприятиях, – отметил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, посещая промышленные гиганты Гомельской области.

Такую позицию неоднократно озвучивал и глава государства. Так, во время ежегодного послания Президента белорусскому народу и парламенту Александр Лукашенко поручил правительству принять все необходимые решения по новому механизму оказания господдержки. Нужно перейти на выделение средств по программно–целевому методу, говоря другими словами, поддержка, ориентированная на результат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

В Светлогорске реализуется крупнейший инвестиционный проект с участием китайского капитала. Его стоимость 840 миллионов долларов.

Капитальные капиталовложения позволят выгодно перерабатывать низкосортную древесину в высоколиквидный продукт, за которым уже сегодня выстроилась очередь.

Пробную партию белёной целлюлозы на новом заводе планируют получить уже в октябре текущего года.

Юрий Крук, генеральный директор Светлогорского целлюлозно-картонного комбината:

С пуском завода мы получаем 500 новых рабочих мест. Выпуск товарной продукции увеличится в 6 раз и при максимальной работе предприятия будет составлять более 400 миллионов долларов США. Премиальный рынок – это рынок Европы. Там сегодня самые высокие цены на целлюлозу. Также интересны рынки Ближнего Востока и Китая. Сейчас ведутся переговоры на покупку всего объёма нашей целлюлозы. На это претендуют 12 мировых трейдеров.

Китайско-белорусский вектор отношений затронули и на «Гомсельмаше». Гомельские комбайностроители активно осваивают рынок Поднебесной. С 2009 года, когда первое совместное сборочное производство открыли в Харбине, в этой азиатской стране уже работает четвёртое поколение белорусской техники. В этом году производства будут созданы ещё в двух китайских провинциях.

Сергей Федорович, главный конструктор по зерноуборочной технике Научно-технического центра по комбайностроению:

Сегодня мы работаем в основном по кукурузоуборочным комбайнам, учитывая, что в Китае она наиболее востребована. Мы специально для Китая разработали и производим на нашем совместном предприятии. Кроме того, есть интерес и к более производительным зерноуборочным комбайнам. Мы также поставляем на рынок картофелеуборочную технику. Ведем переговоры на поставку туда свеклоуборочных, хлопкоуборочных машин.

К концу года география поставок гомельской техники расширится до 29 государств. Однако новые рынки пока не могут полноценно возместить потери на просевших в последние несколько лет традиционных рынках России и Украины.

Экономическая ситуация на предприятии далека от блестящей. Поправить финансы «Гомсельмашу» поможет государство. Правда, прямых денежных вливаний из госбюджета ждать не нужно. Скорее, господдержку стоит рассматривать в качестве катализатора экономических процессов.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Это позволит существенным образом расчистить финансовую ситуацию на «Гомсельмаше», дать ему возможность дышать по-новому. Те программы, которые есть по этому году, под то, что обеспечен платежеспособный спрос, что есть контракты, банки смогут вновь профинансировать и обеспечить, с одной стороны, рабочие места и загрузку, с другой стороны – удовлетворить тот спрос, который, несмотря на непростую экономическую ситуацию, все равно присутствуют.

Стабилизировать финансовую ситуацию стоит ещё на одном гомельском гиганте. Прошедшее глубокую модернизацию предприятие «Гомельстекло» так до сих пор и не принесло ожидаемых дивидендов. В итоге продукция оказалась слишком дорогой из-за высоких издержек производства. С ними предприятию придется справится самостоятельно. Однако здесь все же получат поддержку в виде «эксклюзивной цены» на природный газ.