Беларусь и Молдова подписали пакет документов о сотрудничестве. Подробности визита Александра Лукашенко в Кишинёв

Новости Беларуси. Беларусь и Молдова должны активнее развивать совместные предприятия и создавать новые производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение высказал Александр Лукашенко на встрече в расширенном формате с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

В качестве примера успешного сотрудничества глава государства привел взаимодействие белорусских ученых с институтом растениеводства «Порумбень», который он посетил сегодня, 19 апреля, с Игорем Додоном. Ученые не просто выстроили надежные отношения и активно развивают их – они всегда нацелены на новые проекты. Одно из актуальных для Беларуси и Молдовы направлений – сборка лифтов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо искать новые направления, заключать новые контракты и производить.

Дальше – экспорт. Ну, произвели мы – МТЗ и прочее. Две тысячи лифтов, по данным вашего правительства, надо менять. Лифты делают в Минске. Вышли на космический уровень с этими лифтами. Почему мы не можем здесь создать? Можем.

Надо автобусы? Давайте на базе троллейбусов делать и прочее. Вместе, как вы сказали. Давайте будем вместе производить автобусы и так далее. Что это дает? Во-первых, вы с друзьями делаете новый уровень экономики. Мы за это деньги с вас не берем. Мы готовы, кроме всего прочего... И это главное, не СП главное, не товары – людей научить.