Белорусскую технику продемонстрировали на деловом форуме в Молдове

Участие в нем принимают не только представители бизнес-кругов, но и руководство городов и районов двух стран.

Новости Беларуси. Параллельно с визитом Александра Лукашенко в Кишиневе проходит белорусско-молдавский деловой форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сейчас в Молдове продуктивно работают представительства наших предприятий – всего их более 60. И это помимо того, что в стране созданы три сборочных производства: с конвейеров здесь сходят некоторые модели наших тракторов и троллейбусы. Прорабатывается вопрос о сборке в Кишиневе автобусов МАЗ.

Сегодня, 19 апреля, участникам форума в том числе продемонстрировали выставку белорусской техники.