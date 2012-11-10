Прямой эфир

Беларусь и Казахстан планируют создать новые совместные предприятия в сфере машиностроения

10 ноября 2012 13:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Казахстан планируют создать новые совместные предприятия в сфере машиностроения. Эту тему обсуждают 10 ноября в Караганде. В Казахстане с визитом находится белорусская правительственная делегация во главе с премьер министром.

В этой стране успешно работает совместное предприятие «КазБелАЗ». Здесь уже собран первый БелАЗ грузоподъемностью 45 тонн. Сейчас Беларусь и Казахстан обсуждают возможности создания еще одного крупного предприятия – по производству тракторной техники.

С Казахстана начался визит белорусской правительственной делегации в Азиатский регион. Накануне стороны подписали ряд двусторонних соглашений в области нефтехимии, сельского хозяйства, машиностроения и информационных технологий. После Казахстана наша делегация направится в Бангладеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Казахстан

Другие новости рубрики

Все новости
10 ноября 2012 11:30

Что общего у Беларуси и Казахстана, что странам дает ЕЭП и почему в наших магазинах нет товаров с надписью «сделано в Казахстане»

09 ноября 2012 13:24

Визит делегации Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко в Беларусь

09 ноября 2012 09:49

Казахстан и Беларусь создадут совместное производство на базе «Могилевхимволокно»