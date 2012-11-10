Что общего у Беларуси и Казахстана, что странам дает ЕЭП и почему в наших магазинах нет товаров с надписью «сделано в Казахстане»

Белорусская правительственная делегация отправилась в азиатское турне. Цель — поиск новых рынков и укрепление старых. На пути следования бизнесменов и чиновников - Казахстан, Бангладеш и Индия. Встречи и переговоры в первом пункте состоялись 9 ноября. Что общего у Беларуси и Казахстана, что странам дает единое экономическое пространство без таможни и почему, коль уж зашла речь о столь тесном партнерстве, в белорусских магазинах нет товаров с надписью «сделано в Казахстане»? Об этом и поговорим. Меня зовут Ольга Макей. Добрый вечер!

Если рассуждать с политической и экономической точек зрения, Беларусь и Казахстан сегодня связывают не только 20 лет дипломатических отношений, но и совместное участие в интеграционных процессах. Имею в виду Таможенный союз и Единое экономическое пространство. В начале пути с чем только не сравнивали новые образования: и с Советским Союзом, и с Евросоюзом. В шутку взаимодействие «тройки» называли даже браком. Тем не менее, с момента старта таможенного союза прошло уже два с лишним года. И говорить есть о чем. Растет товарооборот и поступления в бюджеты за счет таможенных платежей. Да и рынок торговли освободился от барьеров на границах.

Ахмет Мурадов, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан:

Сегодняшние показатели по таможенному союзу говорят о том, что товарооборот за 1,5-2 года увеличивается на 36-40%. К 2015 году ВВП увеличится на 15%. Это всех трех стран.

Аналитики оценили и дивиденды от таможенного союза в денежном эквиваленте. По подсчетам, Беларусь и Казахстан уже к 2015 году получат по 16 миллиардов долларов прибыли. Это, конечно, плюс. Но в такой экономике есть и свои минусы.

Наша съемочная группа недавно побывала в южной столице Казахстана — Алматы. Одна из достопримечательностей — огромный рынок, с торговыми рядами чуть не до горизонта. Учитывая расстояние до границы с Китаем всего в 300 с лишним километров, несложно догадаться, что там на прилавках. Только с начала действия Таможенного союза торговать стало невыгодно. Раньше беспошлинно можно было ввезти 2 тонны товаров мануфактур поднебесной, за килограмм перевеса — 60 центов. Согласитесь, прибыльно. А теперь без налога могут пересечь границу лишь 50 килограммов! За каждое лишнее кило — 4 евро. Соответственно и цены подскочили в несколько раз. И теперь, чтобы перевезти без уплаты пошлин необходимые 2 тонны груза, челноку понадобится как минимум 40 человек, каждый из которых «норму» зарегистрирует на себя.

Жахангир, продавец алматинского рынка:

На границе перед переходом они складывают маленькие сумочки, их там много ребят таких шустрых, и они переносят за определенную плату, не за «спасибо» конечно.

Понятно, что весь челночный бизнес таким хлопотным делом заморачиваться не будет. Большинство платит пошлину, а за счет этого накручивает ценник. И в глобальном масштабе идея оградить рынок «тройки» от дешевого ширпотреба все-таки выполнима.

Беларуси, России и Казахстана рынок в 170 миллионов человек без препятствий в торговле и таможенных барьеров — конечно «плюс». Приведу простой пример. Возьмем не самый маленький, но очень популярный в Казахстане товар - белорусский трактор. Расстояние от Минска до Алматы без малого 5 тысяч километров. Раньше с учетом дороги, простоя на границе и длительной процедуры растаможки хозяйство могло дожидаться технику неделями. Теперь трактор с минского конвейера, минуя бюрократические препятствия, попадает прямо на поле к фермеру. Да и сам фермер теперь свободно может торговать со странами тройки тем, что вырастил на этом поле.

Асет Кумашбаев, агроном (Казахстан):

Сейчас свободная торговля. Беларусь, Казахстан, Россия. Везде свободно можем ехать торговаться, принимать товары. Вот ваши трактора соседи покупали сейчас свободно. Прямо привезли товар!

Андрей Гудко, директор филиала ООО «Торговый Дом МТЗ-ЕлАЗ» в Республике Казахстан:

Раньше на растаможку уходило 3 дня. Плюс техника хранилась на складах временного хранения, и мы несли затраты. Введение ТС значительно упростило нам работу. Не нужно тратить много времени на растаможку техники. Техника приходит либо сразу к нам, либо в хозяйство.

Кстати, 9 ноября правительства Беларуси и Казахстана говорили о перспективах создания совместных производств карьерных самосвалов, автомобилей и комбайнов. Обсудили и проекты в области нефтехимии. Но все это товары хоть и важные, но специфические. Как говорится, на хлеб не намажешь. У жителей Казахстана мы поинтересовались, что белорусское можно встретить в магазинах.

Житель Казахстана:

Мебель белорусская, одежда. Из продуктов - масло молок.

Жительница Казахстана:

Чулочно-носочные товары, текстиль хороший, постельное белье, махровые полотенца. В первую очередь текстиль, и он у нас везде продается. Вот у меня бабушка – любительница белорусского нижнего белья.

Житель Казахстана:

Из импортной - ваша мебель лучше, чем с дальнего зарубежья. И по стоимости она нам интереснее. Если попадается белорусское — стараемся взять. Хорошо, что кто-то в СНГ выпускает полезное.

Проводить подобный опрос в Беларуси — вряд ли имеет смысл. Не думаю, что кто-то когда-либо встречал на прилавке товар с надписью «сделано в Казахстане». Такое не часто увидишь и в их магазинах. Все-таки страна не промышленная, а сырьевая. Имея под боком Китай, республика в свое время собственные заводы и фабрики отодвинула на второй план. Поэтому сегодня не удивительно, что в структуре товарооборота белорусского экспорта в 4 раза больше, чем казахского импорта.

Валерий Брылев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан:

Нуждается Казахстан в нашей технике, нуждается и в определенных продуктах питания, легкой промышленности. У Казахстана берем сложнотехническую продукцию. Тем не менее, дисбаланс присутствует. И он досататчно большой. Это не нравится руководству Казахстана. И естественно, что Правительство Казахстана пытается этот дисбаланс уравновесить.

В планах на этот год - товарооборот в миллиард долларов. В перспективе эту цифру утроят. Но здесь производители должны учитывать, что на рынке Таможенного союза и Единого экономического пространства, как на спортивном поле. При одинаковых для всех правилах — побеждает сильнейший. Так и в условиях конкуренции: в борьбе за покупателя приз в виде прибыли получит тот, кто предложит качественный товар по лучшей цене.

Владимир Божко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, сопредседатель казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству:

Пока мы не можем в достаточной мере конкурировать с белорусскими товарами. Мудрость наших трех президентов в том, что они привели наши аппараты к такому решению, что все таможенные сборы складываются вместе. Так что от таможенного пространства мы тоже выиграли, потому что перераспределение таможенных платежей привело к тому, что мы стали получать их больше.

Прибыльный пирог в зависимости от товарных потоков три страны делят следующим образом: России — почти 88%, Казахстану чуть больше 7%, а Беларуси - свыше 4,5% от общей суммы таможенных пошлин. Только за счет пограничных сборов за первый квартал этого года белорусская казна пополнилась на 12,5 триллионов рублей. В прошлом году — около 8 триллионов. Выгода очевидна. Впереди у стран тройки очередной этап интеграции — Евразийский экономический союз, который должен начать работать в 2015 году. Но об этом мы еще поговорим. До свидания.